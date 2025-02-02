Alanya'da Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışı - Son Dakika
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Alanya'da Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışı

Alanya\'da Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışı

Alanya'da düzenlenen International Kleopatra Criteryum'da Ramazan Yılmaz birinci oldu. 80 sporcu yarıştı.

02.02.2025 14:16
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Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin International Kleopatra Criteryum yarışı, Alanya'da gerçekleştirildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı ana sponsorluğundaki "Bisiklet Grand Prix Antalya" yarışlarının 'International Kleopatra Criteryum' serisi, Alanya Öğretmenevi önünde başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden 11 takımla 80 sporcu, kent içinde 25 turda toplam 45 kilometre pedal çevirdi.

Yarışlarda, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübünden Ramazan Yılmaz birinci, Terengganu bisiklet Takımı'ndan Mohd Harrif Saleh ikinci ve Spor Toto Continental Takımı'ndan Ahmet Örken üçüncü oldu.

Yarış sonunda sporculara madalyalarını, Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı verdi.

Özkırmızı, yaptığı açıklamada, yarışların beklediklerinden daha çekişmeli geçtiğini ifade etti.

Sporcuların ellerinden geleni yaptığını anlatan Özkırmızı, "Bugün çok fazla takımımız vardı. Özellikle yerli takımlarımız ulusal takımlarımızın sporcuları Japonlarla Kazaklarla diğer ülkelerden gelen sporcularla beraber rekabet şansı bulabildiler. Bizim için de kıymetli bir şeydi." dedi.

Organizasyonda yer alan sporcu sayısının sonraki serilerde artacağını vurgulayan Özkırmızı, yarışların 6 Nisan'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanya'da Pedalia Uluslararası Bisiklet Yarışı - Son Dakika

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