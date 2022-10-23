Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde Nef Stadı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel bir şov hazırlandı.
Galatasaray taraftarı, Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor maçı öncesi tribünlerde tüyleri diken diken eden görüntüler oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için hazırlanan koreografiler herkesten alkış topladı. Tüm taraftarlar stat hoparlörlerinden çalınan 10. Yıl Marşı'na heptir ağızdan eşlik etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, bazı sporcular ve taraftarlar ile dün Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir logo tasarladı ve sosyal medya hesaplarında bu logoyu kullanmaya başladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyetimizin 100. yılı için beğeni toplayan koreografi - Son Dakika