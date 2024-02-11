Liderliği kaptıran İsmail Kartal, camiadan özür diledi - Son Dakika
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Spor

Liderliği kaptıran İsmail Kartal, camiadan özür diledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.

11.02.2024 22:07  Güncelleme: 22:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TEMPOYU DÜŞÜRMELİYDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi.Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik" dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Taraftarlardan özür dileyen antrenör, "Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Liderliği kaptıran İsmail Kartal, camiadan özür diledi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (15)

  • Kadir Can: BABANİZ ?? ASLAN 75 60 Yanıtla
  • Kadir Can: Beleş yine penaltı aldınız oda kurtarmadi kuşları kendini yere bırakıyor GS fenev maçında adama tokat atar kırmızı yok topa giden icardi yüzüne vurur penaltı verilmiyor kendini yere at penaltı şiddetli cekme bile yok 56 45 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: Fener ağlama gitti 46 34 Yanıtla
  • Nuri Işcan: Korkak antrenör 60 11 Yanıtla
  • Mustafa Olcay: Uğurlu boğazlı kazağı ile hep kazanıyormuş muş.? bu arkadaş buna inanıp maça çıkıyor öylemi ..? 48 16 Yanıtla
  • Nuri Işcan: Neyin ozuru 44 6 Yanıtla
  • Nuri Işcan: Adı duyulmayan kurinic ne yaptığı belli olmayan tadic sizin oynadiginiz futbolun ben milyon dolarlar kazanın yan gelip yatın yaziklar olsun size futboldada gulemeyelim nedir bu çektiğimiz yeter yeter 28 5 Yanıtla
  • Erhan Kıvanç: Kazak yokmuydu 20 8 Yanıtla
  • Zafer Hanlıoglu: İsmail hoca kabahatin ozrunden buyuk iyi imsan olanilirsin ama iyi bir teknik direktör değilsin calistirdigin tum takimlari inceledim hepsi ligin 2.yarisindahep dususe geciyor 21 0 Yanıtla
  • Nuri Işcan: Neyini beyenmediniz gençleri yolla sonra emekli olmuş santroforlarla gol atacağını bekle sezon başı yolla sedari sezon ortası kirala neyin kafasını yasiyonuz yeter 13 0
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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