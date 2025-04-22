Alanyaspor, Samsunspor\'u 1-0 Yenerek Moral Buldu

Samsunspor maçının ardından

Alkın BİRİCİK/ ALANYA(Antalya), - SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Alanyaspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, takımının bugün aldığı yenilgi nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti. Üst üste dördüncü mağlubiyetlerini aldıklarını belirten teknik adam, özellikle ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını dile getirdi. Reis, "İstemediğimiz bir performans sergiledik. Üst üste kaybettiğimiz dördüncü maç oldu. Daha iyi bir performans göstermek istemiştik ancak özellikle ilk yarıda bunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz ilk yarıda bizden daha iyiydi. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Daha fazla savaşmamız ve özgüvenli oynamamız gerektiğini vurguladık. Bu şekilde ikinci yarıya çıktık. Bir penaltı kazandık, ancak değerlendiremedik. Daha sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki direkten dönen iki topumuz vardı. Bu şansları değerlendiremedik. Bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama yarından itibaren kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Aldığımız mağlubiyetler nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak hala ligde 3. sıradayız. Ligin geri kalan bölümünü, daha önce gösterdiğimiz iyi performanslarla değerlendirip sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

REİS: EN ÖNEMLİ NEDEN EKSİK OYUNCULARIMIZ

Samsunspor'da yaşanan performans düşüşü ve bunun sebeplerine ilişkin soruya da yanıt veren Reis, önemli oyuncuların eksikliğine dikkat çekti. Reis, "Sebep olarak bir şeyler söylemek kolaydır. Ancak çok önemli oyuncularımızdan yoksun bir şekilde bu dönemi geçirmeye çalışıyoruz. 6 numara pozisyonunda oynayan oyuncularımızdan eksik olduğumuz için farklı bir tercihte bulunmak zorunda kaldık. Bu bir neden diyebilirim. Oyuncularım belki de baskı hissediyor olabilir. Ama en önemli neden, çok kritik oyuncularımızdan yoksun olmamızdır. Önümüzde 5 maç kaldı. Bu maçlarda en iyi şekilde performans göstererek ligin ikinci yarısını, ilk yarıdan daha iyi bir seviyede tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PEREİRA: ZOR DURUMDAN ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİR

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonu düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yine bir maça iyi başladık. İlk dakikada pozisyonda golü bulabilirdik. Golü de antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonla bulduk. İlk yarıda iyi oynayan bizdik. Samsunspor ikinci yarıda daha iyi oynadı. Son 15 dakikada büyük fedakarlık verdik. Sonuç olarak takımımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz durumu herkesin anlaması gerek. Bugün bu galibiyeti herkes hak etti. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim, gelip bizi desteklediler. Bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek isterim, büyük bir özveriyle çalıştılar. İçinde bulunduğumuz zor durumdan çıkmak için çok çalışmamız gerekir" diye konuştu.

'BÜTÜN GÜCÜMÜZLE TRABZONSPOR MAÇINI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili soruya ise Pereira şu sözlerle yanıt verdi: "Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada evlendim, çocuğum oldu ve 2 yaşına kadar orada büyüdü. Ancak şu anda Trabzonspor'un kaybetmesini istiyorum. Alanyaspor'u çok iyi tanıyan bir hocaları var. Biz bütün gücümüzle bu maçı kazanmak için çalışacağız."