Üye Girişi
Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek - Son Dakika

Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek

28.09.2021 18:57

Alanyaspor Kulübü, Chiliz ve Socios.com ile yaptığı iş birliği kapsamında taraftar tokenini 4 Ekim'de kripto para piyasasına sunacak.

Alanyaspor Kulübü, Chiliz ve Socios.com ile yaptığı iş birliği kapsamında taraftar tokenini 4 Ekim'de kripto para piyasasına sunacak.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Chiliz ve Socios.com işbirliğinde "ALA Fan Token"ın 4 Ekim'de halka arz edileceğini duyurdu.

Anlaşmadan mutluluk duyduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu bizim için çok önemli. Dünyaca ünlü takımların içinde olduğu, Barcelona, Manchester City, PSG ile Türkiye'de Trabzon, Galatasaray, Başakşehir gibi takımların bulunduğu bu projede, Alanyaspor'un da yer alması gerektiğini düşündük. O yüzden anlaşma yaptık. Alanyaspor camiasının ve taraftarların buna sahip çıkmasını bekliyoruz. Projemizin amacına ulaşması için herkesin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Chiliz ve Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ise 4 Ekim'de fan token arzının gerçekleştirileceğini aktararak, Alanyaspor'un Barcelona, PSG ve Mancester City'nin de yer aldığı platformdaki 5'inci Türk kulübü olduğunu söyledi.

Alanyaspor Finansal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan da önemli kulüplerin Socios ile çalışmasının kendileri için referans olduğunu vurguladı. Haziran ayında sözleşmeyi imzaladıklarını anlatan Kayacan, "4 Ekim'de taraftarlarımızla paylaşacağız. Bu yalnızca yatırım aracı değil, taraftarlarımızın bazı önemli kararlarda yönetim kurulumuza destek verebileceği bir proje." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek
Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek
Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek
Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek

Aytemiz Alanyaspor, Kripto, 4 Ekim, token, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i 19:29 Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti 19:17 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA 18:55 Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA "BOYGA" duyuruldu
İnanılmaz bir gol kaçtı! Beşiktaş'ın yıldızı topu direğe nişanladı 18:50 İnanılmaz bir gol kaçtı! Beşiktaş'ın yıldızı topu direğe nişanladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı 18:05 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 17:08 Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır         
19:29
İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL         
19:21
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti         
18:54
Tartıştığı kişinin iş yerine ateş atan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu Tartıştığı kişinin iş yerine ateş atan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu         
18:32
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi         
18:01
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek         
17:04
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar         
12:57
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 20:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement