Alanyaspor ve Hatayspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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Alanyaspor ve Hatayspor Golsüz Berabere Kaldı

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Süper Lig'de Alanyaspor, Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler, oyun kalitesini eleştirdi.

15.09.2024 23:30
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SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke oyun anlamında iyi olmayan bir Alanyaspor olduğunu söyleyerek, "Maçın genelinde iyi oynamaya çalışan, futbol oynamaya çalışan fakat bugün oyun anlamında hiç iyi olmayan bir Alanyaspor var. Yine rakibimizden üstün olmaya çalıştık. Duygu olarak da aşağıdaydık. Yeni bir teknik ekibe karşı oynamak zor, evet doğru, ama bugün açıkçası kendi kendimize 2 puan kaybettik. Üzgünüz. Oyuncularımın verdiği emekten her zaman memnun oldum. Ortada bir kayıp var ve bu benim adıma kabullenilebilir bir şey. Bunun bütün sorumluluğu bana ait. Ama biz daha iyi oynamalıyız ve bu durumlarda çok daha iyi oynamalıyız, çünkü bunun örneklerini defalarca yaşadık" dedi.

TEKKE: YENİ GELEN OYUNCULARIM FORMASYONU ÇOK İYİ ANLAMALI

Alanyaspor camiasına 3 puan kazandırmak istediğini vurgulayan Tekke, Süper Lig'de devre arasına kadar puanlar toplamaları gerektiğini de belirtti. Tekke, "İyi taraf belki birkaç haftadır içeride mağlup olmuyoruz. Ama camiamıza üç puan kazandırmamız gerekiyor ve puanlar toplamamız lazım. Sakatlıklar ve cezalılar durumunda işimiz zor olacak gibi gözüküyor. Bu periyottan, özellikle ligin devre arasına kadar, iyi puanlar toplamamız lazım. Her maç bizim için zor olacak ve bu maç da zordu. Haftaya yine zor bir maç var. Ama daha iyi oynamamız lazım. Biz oyunumuzu birkaç formasyonda çok iyi oynayan bir ekibiz. Yeni gelen oyuncularım bunu çok daha iyi anlamalı. Özellikle top rakipteyken baskı anlamında" diye konuştu.

"2-3 HAFTA HARİCİNDE GELDİĞİMDEN BERİ OYNADIĞIMIZ EN KÖTÜ OYUN"

Tekke, oynadıkları maçta baskılarını beğenmediklerini belirterek, "Bugün, maçın başındaki baskımızı hiç beğenmedim. Değiştirdik, yine de beğenmedim. Dolayısıyla bugün genel bir değerlendirme yaparsam, ilk geldiğim günkü Galatasaray maçı dahil, Kayserispor maçını sayabiliriz ya da saymayabiliriz, ilk 2-3 hafta haricinde oynadığımız en kötü oyun. Ancak ortada bir emek var, bir alın teri var. Bugün nasibimize bir puan düştü. İyi diyeceğiz. Yapmak istediğimiz şeyleri tekrar edip daha iyi olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

ÇALIMBAY: TAKIMI DAHA TAM TANIYAMADIK

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise yeni bir takım olduklarını ve takımı tanıyamadıklarını söyledi. Çalımbay konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Maç ortada bir maçtı. Biz yeni bir takım sayılırız, yeni geldik. Tabi daha takımı daha tam tanıyamadık. Bir aramız var, bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip bunu oynadığımız oyunun üstüne çıkmazı gerekiyor. İki takımda aslında kazanmak için uğraştı ama ortada berabere biten bir maç oldu. İyi maçtı. İyi bir lig maçı sayılır. Belki az pozisyon olmasına rağmen herkes iyi mücadele etti."

Alanyaspor ve Hatayspor Golsüz Berabere Kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor ve Hatayspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

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