Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor

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Beşiktaş'ın bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda Atletico Madrid'i ikna ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda Norveçli golcüyü ikna etmek için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in devreye girdiği ve bu girişimde başarılı olması durumunda transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

02.02.2025 16:46
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemine gelen isimlerden birisi de ülkemizde bir sezon Trabzonspor formasıyla fırtınalar estiren Norveçli golcü Alexander Sörloth oldu.

ATLETICO İLE ANLAŞMA TAMAM, SIRA SÖRLOTH'TA

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Haberde Beşiktaş'ın Sörloth'u ikna etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

İKNA İÇİN SOLSKJAER DEVREYE GİRDİ

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve 49 maçta 33 gol 10 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in devreye girdiği ve vatandaşı olan yıldız forveti siyah-beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

BU SEZONKİ SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'in sezon başında Villarreal'den 32 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Norveçli forvet 10 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor

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Son Dakika Spor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ankaragüçlüyüz:
    niye gidiyor küçükleri satın mı alacak? başka alaka kuramadım eziktasjjshsjhsjs 23 16 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    yalan haber.Bir Beşiktaşlı olarak diyorum biz Tavuk bile almayız 20 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    adam stanpulluları reddetmekten yoruldu, bunlar teklif yapmaktan, haberciler yalan atmaktan yorulmadı. 13 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OLE DEVREYE GIRMIS KIM TINLAR OLE YI 5 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    gelmez o 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    FENA GELİYORUZ 2 3 Yanıtla
  • Behzat:
    niye getiriyorsunuz hedef ne . 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SÖRLOTH BEŞİKTAŞTA RENKLİLER KUDURUYOR HAHAHAHA :))))))) 0 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DİYELIM ZORLOT GELDİ, NE OLACAK 3.MU YAPACAK 8TAŞ I EN IYI 5. OLUR LIGDE KALIRLISIZ, GORENDE OSIMEN, SİCARDİ, MORARTI YI ALDINIZ ZANNEDECEK, BU ARADA BEN HEP DEDIM CIRTTTTT KAÇACAK 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    sondan geliyor Beşiktaş ferhat Gtvereni 0 0 Yanıtla
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