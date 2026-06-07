Ali Çamlı Tekrar Kayserispor Başkanı

ZECORNER Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında eski başkan Ali Çamlı, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Çamlı, "Aldığım görevin ne olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımdan da hiç endişem yok" dedi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Çamlı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı. Divan başkanı olarak seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından oylamaya sunulan raporlar kabul edildi. Seçime tek aday olarak giren eski başkan Ali Çamlı, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi.

BAKİ ERSOY: 1 MİLYAR 138 MİLYON TL BORCUMUZ VAR

Kulüp borcunu açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kulübün borcu 612 milyon TL düşmüş durumda. Yani bildiğim kadarıyla, şu saat itibarıyla diğer düşen borçlar da var. Rakamlar kulüp için küçük. 2,5 milyon gibi rakamlar. Dünkü görüşmelerden çekilen rakamlar, düşürülen rakamlar da eklendiğinde, Berna başkanın borcu dahil, bu seneki tüm futbolcu alacakları dahil, teknik heyet alacakları dahil, banka borçları dahil toplamda 1 milyar 138 milyon TL borcumuz var arkadaşlar" diye konuştu.

ALİ ÇAMLI: NURETTİN AÇIKALIN'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Kendisinin Kayserispor sevdasını anlatmaya gerek olmadığını söyleyen Ali Çamlı, "Bu artık bizde vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Allah bundan geri koymasın. Bundan dolayı da çok mutluyum, rahatsız da değilim. Bu tür yerleri yönetmek çok zor. Ben bu kulüpte başkanlık, asbaşkanlık yaptım. Yönetimlerinde bulundum. Allah'ınızı severseniz elinizi vicdanınıza koyun, bir şey yazıp çizerken bunlara dikkat ederek yazıp çizip konuşun. Kayserispor'a kendi kazandırdığım, değerli ağabeyim Memduh Büyükkılıç'ın önerisiyle yönetime aldığım Nurettin Açıkalın'a bir kere teşekkür etmek istiyorum. Onunla ilgili sanal medya cenahındaki söylenen, yazılan, çizilen bütün kötü sözleri, kem sözleri yazanlara iade ediyorum. Bu ahlaki değil" ifadelerini kullandı.

'BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIMDAN HİÇ ENDİŞEM YOK'

Kayserispor'u şampiyon yapacağını aktaran Çamlı, "Aldığım görevin ne olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımdan da hiç endişem yok. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Bunu tüm Kayseri olarak şölene çevirip kutlamaya da hazır olun. Bir teşekkürü de sayın Ayten Öztürk ve değerli babası Galip Bey'e yapmak istiyorum. Ziyaret ettim. 'Kayserispor için ne yapılması gerekiyorsa elimi değil, başımı taşın altına koyarım' dedi. 'Artık benim şehrim Kayseri' diyor. Ayten Hanım da şimdi ev bakıyor Kayseri'de. Nasıl olsa takımın adı 'Metro Kayserispor' olduğuna göre Kayseri şehri bir üye daha kazandı. Buraya katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Kayserispor'u borç batağına değil, borçları sıfıra indirip inşallah ilerleyen dönemlerde halka arz edip gerçek sahiplerine teslim etmek bizim amacımız" dedi.