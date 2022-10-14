Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı

Trabzonspor'la 1970'li yıllarda 4 defa lig şampiyon olan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de bir dönem top koşturan 72 yaşındaki eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci ölümden döndü.

MOTOSİKLET ÇARPTI

Fırtına Kemal lakaplı Denizci'ye Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi^nde yolun karşısına geçmek istediği sırada motosiklet çarptı. Ali Kemal Denizci kazada yaralandı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Denizci'nin sağlık durumunun iyi olduğu, kaburgalarından ve ayağından yaralandığı öğrenildi. Öte yandan eski takım arkadaşlarından Serdar Bali'nin yanı sıra çok sayıda isim Denizci'yi hastanede ziyaret etti.

ALİ KEMAL DENİZCİ KİMDİR?

Ali Kemal Denizci 1 Mart 1950 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamış olan Türk eski millî futbolcu, bir dönem teknik direktörlük yaptı. Lakabı Fırtına Kemal olan Ali Kemal Denizci, eski futbolcu Osman Denizci'nin abisidir. Trabzonspor'la ligde dört defa şampiyon olmayı başardı.