Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor! - Son Dakika

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Spor Toto Süper Lig'de 65 puanla 2. sırada yer alan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bu seri, Ali Koç'un başkan olduğu 4 sezonluk süreçteki en iyi 10 maçlık seri oldu.

KARTAL'IN YÜKSELİŞİ

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirilmesiyle yükselişe geçen Fenerbahçe, son olarak Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Fanatik'teki habere göre; son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, uzun süredir böyle bir seriyi gerçekleştirememişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevde olduğu süreçte ligdeki en iyi 10 maçlık seriye ulaşıldı. Koç döneminde bundan önceki en iyi seri 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle Erol Bulut'a aitti.

REKOR KOCAMAN'DA

Fenerbahçe'nin en çok puan topladığı seri ise 2010/2011 sezonunda yaşandı. Aykut Kocaman ile şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekip, ligin son 18 haftasında 17 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zafere ulaşmıştı.