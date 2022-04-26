Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor! - Son Dakika
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Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!

26.04.2022 16:35

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçti. Son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sarı-Lacivertli takım, Ali Koç dönemindeki en uzun seriyi gerçekleştirdi. Bu seri, Ali Koç'un başkan olduğu 4 sezonluk süreçteki en iyi 10 maçlık seri oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 65 puanla 2. sırada yer alan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bu seri, Ali Koç'un başkan olduğu 4 sezonluk süreçteki en iyi 10 maçlık seri oldu.

Ali Koç döneminde bir ilk! Fenerbahçe'de makus talih kırıldı

KARTAL'IN YÜKSELİŞİ

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirilmesiyle yükselişe geçen Fenerbahçe, son olarak Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Fanatik'teki habere göre; son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, uzun süredir böyle bir seriyi gerçekleştirememişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevde olduğu süreçte ligdeki en iyi 10 maçlık seriye ulaşıldı. Koç döneminde bundan önceki en iyi seri 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle Erol Bulut'a aitti.

Ali Koç döneminde bir ilk! Fenerbahçe'de makus talih kırıldı

REKOR KOCAMAN'DA

Fenerbahçe'nin en çok puan topladığı seri ise 2010/2011 sezonunda yaşandı. Aykut Kocaman ile şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekip, ligin son 18 haftasında 17 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zafere ulaşmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

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