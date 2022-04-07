Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti - Son Dakika
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Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti

07.04.2022 20:23
Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti

Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'la yolları ayırmasının hata olduğunu bir kez daha dile getiren Koç, "Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulunan Koç, Aykut Kocaman'la ilgili de bir itirafta bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"PEREIRA GENÇLERİN PERFORMANSINI YÜKSELTTİ"

"Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel'i sağ bek, Ferdi'yi sol bek yaptı. Zajc'ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo'yu, Kim'i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti.

"ŞU ANDA OLSAYDI AYNEN DEVAM EDERDİM"

Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim.

"KÖTÜ DÖNEN BİR OZAN GÖRDÜM"

Watford'un sahibi bana 'Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın' dedi. Çok seviyorum, nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.

"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"

Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir."

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Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Kongre, Spor, Son Dakika

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