Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem kararlarının şampiyonluk yarışını etkilediğini söyledi

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de hakem kararlarının şampiyonluk yarışını etkilediğini ileri sürdü.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, hakem kararları nedeniyle oynadıkları iyi futbolun şampiyonluk için yeterli olamadığını savundu.

Hakem performanslarında bir standarda ulaşılamadığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Burada son toplantımızı 5 Kasım'da yapmıştık. O günden bu güne futbolda yaşananların listesini istedim. Liste çok uzun. Hakem yumruklamadan, bahis konularına, açılan davalar... Bu kadar kısa sürede bu kadar olayın yaşandığı ülkemizde, futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Futbolda emin adımlarla ilerliyoruz. Camiamız, takımımızın en büyük destekçisi. Özlediğimiz Fenerbahçe fotoğrafını da görüyoruz. Kadro mühendisliğindeki başarı, bugüne kadar elde edilen istatistikler, ne yazık ki şampiyonluk için yeterli olmuyor. TFF'nin, kurullarının, hakemlerinin, saha içi ve dışında alınan kararlar, sergiledikleri performans, Avrupa'nın ciddi liglerinde hiç görülmemiş bir seviyede, ülkemizde ne yazık ki yarışın kaderini belirlemektedir. Saha içindeki tartışmalar her hafta devam ediyor. Standartsız hakem performansları ne yazık ki bir norm haline gelmiştir."

Karşılaşmalarda adil yönetim istediklerini anlatan Ali Koç, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken, her sezon olduğu gibi 'Futbolda kurallar, renkler özelinde farklı mı uygulanıyor?' sorusunu sorma mecburiyetinde kalıyoruz. Her puanın, her golün, her kararın kritik öneme sahip olduğu bu dönemeçte sorumlu olanlar bu durumu nasıl düzeltecek merak ediyoruz? Tek dileğimiz var, maçlarda adil bir yönetim sağlansın, çifte standart yok edilsin, hakem kararlarında bir standart yakalansın. Saha dışında da durum farklı değil. Söz konusu Fenerbahçe olunca kurulların da nasıl çelişkili kararlara imza attığını görüyoruz. Fenerbahçe sezon başından bu yana PFDK'den 7 milyon 370 bin lira ceza almış. Tahkimde bu rakam 6 milyon 718 bine düşmüş. Bu federasyonun bizleri ceza keserek disipline edeceğini düşünmesi de talihsiz bir gerçek. Rakibimiz 4 milyon 934 bin lira ceza almış. Tahkimde 3 milyon 591 bin liraya inmiş. Geçen sezon MHK Başkanına ağır, ağıza alınmayacak sözlerin edildiği statta temsilcinin sevk yapmadığını biliyoruz. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında bu kadar fark olmaması gerekir. Biz TFF nezdinde tüm girişimlerimizi yapıyoruz. Bu sezon 12 kez mektup yazmışız sadece birine cevap vermişler. Bir kez daha sesleniyorum, hak yemeden adil rekabet ortamıyla sezonu tamamlamamızı sağlayın. Bu iklim sağlandığı takdirde zaten su yolunu bulacaktır, bizim tek isteğimiz bu."

"Rakiplerimizin 'Kupa senin, lig benim.' ittifakını unutmak mümkün mü?"

Fenerbahçe'nin sportif alanda büyük zorluklar altında rekabet etmek zorunda kaldığını anlatan Koç, "Bazen tepki veriyoruz ama kendimizi yukarıya çekip, iyi bir bakış açısıyla olayları değerlendirmiyoruz. Bize karşı olan yapılar, bizi o kadar güzel çözmüş ki, işler kötü giderken Fenerbahçeliler önce kendi kulüplerine saldırırlar. Son 20 yılda üst üste birçok kez saldırıya ve iftiralara maruz kaldık. 7 sezonda 3 kez, ikisi kendi sahamızda olmak üzere son maçta şampiyonluğu kaybettik. Dünyada hiçbir takımın başına gelmeyecek bir istatistiktir. 2005-2006 sezonuna dönelim. Dönemin federasyon başkanı Haluk Ulusoy'un kurgularını, rakiplerimizin 'Kupa senin, lig benim.' ittifakını unutmak mümkün mü? Her sezon başında kurgulu ve koordineli şekilde 'Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar.' diyerek oluşturulan algılar. Bu algıların oluşturduğu baskılar hepimizin ezberinde. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olmayınca, bu algıları oluşturanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Ali Koç, kulübün ekonomik açıdan en iyi dönemlerinde maddi ve manevi zararlara uğratıldığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Hatta bu sezon seviye atladılar. Bir tanesi çıkıp 'Fenerbahçe devletle anlaştı, şampiyon olacak.' dedi. Her sene şampiyon olacak Fenerbahçe'nin son 10 senede 1 kez şampiyon olduğu biliniyor. Rakiplerimizden fersah fersah önde olduğumuz bir dönemde, her alanda şampiyon olduğumuz dönemde kulübümüz kumpasa uğratılarak, maddi ve manevi zararlar gördük. Bu durum öyle bir zarar verdi ki, biz son 13 senede 1 kez şampiyon olabildik. Bu durum sportif rekabetle açıklanabilecek bir tablo mu? 3 Temmuz'da başlayan sürecin en önemli olaylarından birisi de 12 Mayıs 2012'de stadımızda yaşananlardır. Maçtan önce başlayarak taraftarlarımıza saldırma, maç sonrasında tribünlerimize biber gazı sıkma talimatı veren ve görevden alınan emniyet müdürleridir. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi ve manevi hasar yediği dönemde kim bize yardım eli uzattı. Kim bizim adımıza hesabının sorulması için vesile oldu. Kim olabilir, olursa devlet olur. Yeri geldiğinde Fenerbahçe'nin mücadelesini takdir etmek iyi, güzel de bu camianın uğradığı zararlar ne olacak."

Fenerbahçe'nin 4 Nisan 2015'te otobüsünün kurşunlandığını hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, İsmail hocamızla şampiyonluğa giderken 4 Nisan 2015'te takım otobüsümüz kurşunlandı. Eğer teşebbüslerinde başarılı olsalardı, dünyada bir futbol takımının başına gelmiş en büyük suikast yaşanacaktı, ülke tarihinin en kara günlerinden biri olacaktı. Milyonlarca taraftarı olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu dediğimiz Fenerbahçe'nin mevcudiyetine kast edilip, bu olayın faili mechul olması, tüm sorumluların en büyük ayıbıdır. Bu dosya emniyette çok iyi çalışılmasına karşın, sonrasında savsaklanmıştır. Bunların dışında yakın zamana gelelim. Bu salonda 26 Ekim 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak buraya teşrif etti. O gün yaptığı konuşmasında Fenerbahçe'nin tarihini, FETÖ'ye karşı duruşumuzu övgü dolu cümlelerle anlattı. Bu konuşmayı biz yazsaydık, bu kadar yazamazdık. Ancak bu konuşmadan sonra bir yerler çok rahatsız olmuş ki ziyaret tarihini takip eden 110 gün içinde, bugün de bize saldıran bazı yapılar şahsımı 33 kez sosyal medyada gündeme getirdi. Yani 3-4 günde bir saldırıya uğramışız. Harcama limitlerinin ilk kez uygulandığı 2019-2020 sezonunda sol bek transferimiz tamamen keyfi şekilde engellendi. Her şekilde limitlerin içinde kalmamıza rağmen daha evvel kabul gören finansal hesaplamalarımız değiştirilerek bu transfer engellendi. O dönemin federasyon başkanını hepiniz hatırlarsınız."

(Sürecek)