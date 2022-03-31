Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu - Son Dakika
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Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu

31.03.2022 21:37
Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu

Katıldığı panelde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftarın "Löw ile görüşüldüğü söyleniyor." iddialarını doğrulayarak, Alman hocayla görüşüldüğünü ilk kez açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu açıklamadan sonra sevinçten çılgına döndü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Koç, ilk kez Joachim Löw'le görüşüldüğünü onayladı.

GÖRÜŞMELERİ İLK KEZ DOĞRULADI

Panelde konuşmak için kürsüye çıkan bir taraftar Ali Koç'a, "Löw ile görüşüldüğü söylentileri var" dedi. Koç'un "Doğru" diyerek kafasıyla onaylamasından sonra, "Doğruymuş" ifadelerini kullanan taraftara seyirciler alkışlarla karşılık verdi. Böylece Ali Koç ilk kez Joachim Löw'le görüşüldüğünü açıklarken, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların bu gelişme karşısında oldukça mutlu oldukları görüldü.

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Yakın Doğu Üniversitesi, Joachim Löw, Fenerbahçe, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu - Son Dakika


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