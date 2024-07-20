Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı

Ali Koç\'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, ''19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'' kutlamalarında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, ''Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı.'' dedi.

20.07.2024 09:24
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolasıyla düzenlenen gecede yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"SONUNUZA AZ KALDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak futbolu yönlendirenlerin olduğunu belirten Koç, "Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı." dedi.

"BİZ YANAK SIKTIRMAYIZ, İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ"

Organizasyonda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Çok yakında İstanbul'da büyük Fenerbahçe mitingi yapacağız. Biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız, dün beni yerden yere vuranlar oldu. 'Adam yine aday, adam yine başkan olacak' sabırlı olun arkadaşlar, 20-25 yılda kurulan şeyler 20-25 günde değişmiyor. Camiamıza sesleniyorum biraz sabrı öğrenin, bizim motivasyonumuzu, gücümüzü olumsuz etkiliyorsunuz. Bizim verdiğimiz mücadelenin bazılarınız farkında bazılarınız çok farkında ama bazılarınız da unutuyorsunuz. Biraz inanın güzel günler yolda. Ne zorluklarla, yokluklar içinde, yoksulluklar içinde kuruldu bu ülke. Bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda bu camia bu kulüp büyük vazifeler edindi, büyük roller üstlendi. Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır diyoruz ve ilelebet demeye devam edeceğiz. Fenerbahçe ilkeleriyle, duruşlarıyla hedef oldu. Son dönemde ciddi anlamda hedef oldu. Aziz Başkan hedef oldu, Ali Şen döneminde hedef oldu benim dönemimde bu zirve yaptı. Büyük başarılar, büyük mutluluklar büyük zorluklar sonrası gelir. Dün de TFF genel kurulunda anlattım. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinciyle ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5'tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla anlatılamaz. İçyapımızda bir buhran dönemi geçiriyoruz. 38,15 ve 10 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Biz buhran dönemini sportif açıdan değil, hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dün ki yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz şampiyonluk ve başarı için ne yanak sıktırırız ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için duruşumuzdan, ilkelerimizden ve bu cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Bu duruş devam edecektir, bunun bedeli var mı? Var ama inanın, meyvelerini toplayacağımız günler çok yakındadır. Dün ki duruşumuzu alkışlayanlar 2-3 hafta sonra muhtemel bir puan kaybında hemen karaları bağlamasınlar. Az kaldı biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı. Adaletsizlikle bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Gereğinden fazla uzun oldu, bizim istediğimiz adalet ve değişim Bizim için değil, Türk futbolu için, bütün kulüpler için ve ülkemizin bekası için bunu lütfen anlayın. Bir rakibimiz var bir güne beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Bize yaşatılanlar Riyad'tan sonra o kulübe yaşatılsaydı, ilk ben çıkardım haksızlık yapmayın hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık. Bir köşeye çekildiler siyasetin organize ettiği bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifle izleyenin yarın bir gün başına gelir, gülme komşuna gelir başına boşuna söylenmemiştir" dedi.

Dünya Fenerbahçeliler Günü, Fenerbahçe, Ali Koç, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Numan Koca: Iyıce bunadıı 25 16 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: saçmalık. istediği olmayınca 25 6 Yanıtla
  • mithat kibarkaya: yeni TFF başkanı bunun için ne demişti)) 26 4 Yanıtla
  • Mustafa Elibol: Adam kitleyi çok iyi çözmüş bunlarla daha 10 sene şampiyon olmasın yine kalır. Senden önce yok muydu bu yapı senden önce yokmuydu bu düzen nasıl şampiyon oluyordu Fb. Rakibin İcardi Mertens getirdiği sene sen Serdar Dursun Crespo getirdin sen mi şampiyon olacaktın? ilk defa geçen sene çok güzel yatırım yaptın ondada GS de oturmuş kadrosuyla 3 puanla önde kapadı geçen sene başarısız sayılmazsın zaten. Ne Bjk de ne GS de böyle başarısız olup da yok TFF başkanı yok hakemler yok yapı şu bu deyip bu kadar başkanlıkta kalan adam göremezsiniz. 16 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Ben bu işi beceremiyorum demiyorda ne yapacağımı bilmiyorum bana yardım edin diyor. Metinde şair bunu demek istemiş her sezon gibi Fenere zarar veriyor. 15 4 Yanıtla
  • barış özcan: Şu sinek 2 li yanak sıktırdı ya, tam rezillik. 13 6 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bylocçu TFF başkanı gitti iyi oldu.ALLAH düşmanının dahi mertini versin şimdiki başkan düşman değil ama en azından mert biri. 12 2 Yanıtla

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