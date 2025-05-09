Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin yeni sezon için transfer listesi belirlendi. Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün canlı yayında 4 yıldız futbolcuyu kadrolarına dahil etmeyi planladıklarını açıkladı. Bu futbolcuların Manchester City'den kaleci Ederson, Tottenham'dan Heung-Min Son ve Juventus'tan golcü Vlahovic ya da Lille'den David'in olduğu iddia edildi.

09.05.2025 08:44  Güncelleme: 08:58
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kadroyu 4 yıldız futbolcuyla güçlendireceklerini açıklamıştı.

O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Ederson olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi ise Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.

HEUNG-MIN SON

Saint-Maximin ile yolları ayıracak Fenerbahçe, yeni sezonda en çarpıcı transferlerinden birini bu bölgeye yapabilir. Ali Koç'un da belirttiği gibi takımı hızlandırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Heung-Min Son ile ilgilendiği iddia edildi. 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

VLAHOVIC YA DA JONATHAN DAVID

En-Nesyri'nin satışını düşünen Fenerbahçe, usta bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Juventus'tan Dusan Vlahovic ya da Lille'den Jonathan David var. Jonathan David'in sözleşmesi sezon sonu biterken, Vlahovic'in kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç\'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yenal Kucuk:
    sizden bi zik olmazzz 58 5 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Bunları alıp şampiyon mu olacaksın, sana bir Torreira, bir Davinson, bir Barış, bir Osimhen; yanlarına takviye bir Abdülkerim, bir Lemina lazım.. Ara bak bul.. 31 18 Yanıtla
  • mehmet topcu:
    İstifasını açıklaması hariç hiç bir haber dikkatimi çekmiyor... 42 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Futbol kimin umurunda millet geçim derdinde Sizler sefasını sürün peşinizde mürüdleriniz 19 1 Yanıtla
  • serhat ali:
    bi git artık ya....... 20 0 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Bunun da karşısına adam gibi bir aday çıkmadığı için bu yine seçilir, Galatasaray da yoluna devam eder... 16 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hepsi efsane ama yıldız almakla iş bitmiyor, örneğin Jesus ve İsmail Kartal yıldız oyuncusuz Morinho dan daha başarılı oldu, üstelik bu sene birçok yıldız alındı. Eğer bir tane golcü alınsaydı, ikiside şampiyon olurdu. 9 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    takımda sağ bek yok alo orta saha komple bitik. santrafor Bir değil iki tane lazım. 4 transferle nasıl kurtaracaksın anlamadım 6 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    :))))) geliyor gelmekte olan okan gene eller bunları 6 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hahaha =)=) bunları alırsan gs 1 kat daha güçlenir. 4 1 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut:
    ali koç kalsın da kimi aldığı önemli değil 0 2 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    S. Ali Koç sezon sonunda camiaya, taraftara mahcup olmamak için üç düşünün , bir karar verin, sonra sızlanmayın. 0 0 Yanıtla
  • abdullah uğur tok:
    Başkasının istemediği adamları alarak,onlarla yarışamazsın... 0 0 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    bu adamların toplam maliyeti en az 100 milyon euro siz daha 15 milyon euro verip morinyo denilen tazminatörü gönderemiyorsunuz 100 milyon verip bunlarımı alacaksınız taraftarı oyalama ve gazını alma dönemi başladı yine ?? 0 0 Yanıtla
  • 1986198520102013:
    hahahaa 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    harbiden futbolcular top Muş yani, 5 deseydin bari Ali Koç 5 yıldız ile de uyumlu olurdu 0 0 Yanıtla
  • Kelebek77:
    bu futbolcuları alıp birde başarılı olamazsan Fenerbahçe mali olarak batar Ali Koç da istifa eder 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı - Son Dakika
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