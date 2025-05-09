Ali Koç\'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kadroyu 4 yıldız futbolcuyla güçlendireceklerini açıklamıştı.

O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester City forması giyen Ederson olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi ise Milan Skriniar. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın bonservisinin PSG'den alınması durumunda sarı-lacivertliler ekstra bir stoper takviyesi yapmayacak.

HEUNG-MIN SON

Saint-Maximin ile yolları ayıracak Fenerbahçe, yeni sezonda en çarpıcı transferlerinden birini bu bölgeye yapabilir. Ali Koç'un da belirttiği gibi takımı hızlandırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Heung-Min Son ile ilgilendiği iddia edildi. 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

VLAHOVIC YA DA JONATHAN DAVID

En-Nesyri'nin satışını düşünen Fenerbahçe, usta bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Juventus'tan Dusan Vlahovic ya da Lille'den Jonathan David var. Jonathan David'in sözleşmesi sezon sonu biterken, Vlahovic'in kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.