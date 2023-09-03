Ali Koç'un Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yarattı - Son Dakika

Ali Koç'un Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yarattı

Son Güncelleme: 03.09.2023 19:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leros Adası'nda tekne kazası geçiren Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Erdoğan'ı, Ali Koç'un elleri cebinde uğurlaması tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Ali Koç'un rahat tavırlarını eleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi çok konuşuldu.

KAZA YAPAN SABANCI ÇİFTİNİ ZİYARET ETTİ

Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı. Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

ALİ KOÇ'UN ELLERİNİN CEBİNDE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Bu esnada da Erdoğan'ı yolcu eden Ali Koç'un elinin cebinde olduğu anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'un Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yarattı - Son Dakika
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