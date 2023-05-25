Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda - Son Dakika
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Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda

25.05.2023 21:09

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı. Öztuna için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlendi. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler ve eski sporcular ile sevenleri katıldı.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda

FENERBAHÇE CAMİASI CENAZEDE

Ergun Öztuna için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlendi. Törene merhumun ailesi ve yakınlarının sıra; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler ve eski sporcular ile sevenleri katıldı.

Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda

"KULÜBÜMÜZÜN İLK GOLÜNÜ ATTI"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan törende yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe, formasına emek vermiş, hizmet vermiş değerlerini her zaman yüceltir ve yaşatır. Puşkaş Ergun da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımızın arasındaki yerini aldı. Camiamızın 'Puşkaş' lakaplı futbolcusu Ergun Öztuna'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenleri ve camiamızın önde gelenleri ile birlikte kendisini uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Puşkaş Ergün, Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun tarihine hem futbolculuk hem antrenörlük başarılarıyla geçmiş çok önemli bir isimdi, çok değerli bir futbolcuydu. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden Sayın Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan Takımımıza şampiyonluğu getiren üçüncü golü kaydetmişti. Fenerbahçemizin efsanesi olmak, onun gibi anılmak herkese nasip olmayacak bir değerdir. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda
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Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda - Son Dakika
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