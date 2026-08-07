Aliağa FK, Ali Emir Pervanlar\'la Anlaştı

2'nci Lig kulüplerinden Aliağa FK, dış transferde Bucaspor 1928'den kanat oyuncusu Ali Emir Pervanlar (20) ile 2 yıllığına anlaştı. Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatı Hakan Mete de yer aldı. Balçova Belediye Termalspor'da futbola başlayan Ali Emir, 2025'te Bucaspor 1928 ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu 2'nci Lig'de sarı-lacivertli formayla 26 müsabakada oynayıp, 1 gol kaydetti.