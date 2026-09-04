Aliağa FK son gün Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı
2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, transferin son gününde iki takviye yaptı. Belçika'nın Standard Liege takımından forvet Emrehan Gedikli ile 1 yıllık, Antalyaspor'un kanat oyuncusu Berkay Topdemir ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.
2'NCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol transferin son gününde iki takviye yaptı.
Sarı-siyahlılar son olarak Belçika temsilcisi Standard Liege forması giyen forvet Emrehan Gedikli ile sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar 23 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Ayrıca Aliağa FK, 1'inci Lig ekibi Antalyaspor'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Berkay Topdemir'le de anlaşma sağladı. İzmir ekibi Berkay'ı 1 yılı opsiyonlu 3 seneliğine renklerine bağladı.
Kaynak: DHA
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