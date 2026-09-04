Aliağa FK son gün Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aliağa FK son gün Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı

Aliağa FK son gün Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir\'i kadrosuna kattı
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2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, transferin son gününde iki takviye yaptı. Belçika'nın Standard Liege takımından forvet Emrehan Gedikli ile 1 yıllık, Antalyaspor'un kanat oyuncusu Berkay Topdemir ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

2'NCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol transferin son gününde iki takviye yaptı.

Sarı-siyahlılar son olarak Belçika temsilcisi Standard Liege forması giyen forvet Emrehan Gedikli ile sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar 23 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Ayrıca Aliağa FK, 1'inci Lig ekibi Antalyaspor'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Berkay Topdemir'le de anlaşma sağladı. İzmir ekibi Berkay'ı 1 yılı opsiyonlu 3 seneliğine renklerine bağladı.

Kaynak: DHA

Standard Liege, Antalyaspor, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK son gün Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK son gün Emrehan Gedikli ve Berkay Topdemir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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