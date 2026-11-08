Aliağa Futbol, Muşspor'la golsüz berabere kalınca iç sahada 4'te 4 serisi sona erdi - Son Dakika
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Aliağa Futbol, Muşspor'la golsüz berabere kalınca iç sahada 4'te 4 serisi sona erdi

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Aliağa Futbol, Muşspor\'la golsüz berabere kalınca iç sahada 4\'te 4 serisi sona erdi
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Aliağa Futbol, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilerek liderliği kaybetti, evinde Muşspor'la golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren İzmir ekibi 22 puana ulaşırken bu sezon evindeki 4'te 4 serisi de Muşspor sınavında sona erdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, son iki hafta kayıplar yaşadı. Önce deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden siyah-beyazlılar, evinde önemli rakiplerinden Muşsspor'la da golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren sarı-siyahlılar, 22 puana ulaştı. Aliağa FK bu sezon evinde ise ilk kez kazanamadı. İç sahada bu maça kadar 4'te 4 yapan İzmir ekibinin başarılı serisi Muşspor sınavında son buldu.

Kaynak: DHA
AliağaİnegölFutbolİzmirSporSon Dakika

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