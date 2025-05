Aliağa\'nın Özel Sporcuları 15 Madalya Kazandı

Aliağa Belediyesi bünyesinde eğitim gören Özel Sporcular, 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı. İki özel sporcu da Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Aliağa Belediyesi bünyesinde eğitim gören Özel Sporcular, Türkiye Özel Sporcular Derneği'nin 28 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası'na 8 sporcusuyla katıldı. Aliağalı Özel Sporcular 13'ü birincilik madalyası, 2'si üçüncülük madalyası olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak il şampiyonasında Aliağa'yı başarıyla temsil etti. Aliağa Belediyesi, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 2025 Açık Yaş İl Yüzme Müsabakası'na ev sahipliği yaparken; Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Atletizm İl Şampiyonası İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Masa Tenisi İl Şampiyonası ise İzmir Atatürk Stadyumu Masa Tenisi Salonu'nda yapıldı.

Aliağalı özel sporculardan 15 madalya birden

Aliağa'dan 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası'na katılan sporculardan; Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 2025 Açık Yaş İl Yüzme Müsabakası'nda Kaan Vural 8-12 yaş, 50 metre ve 100 metre, serbest stilde İzmir birincisi oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Atletizm İl Şampiyonası'nda her bir sporcu iki madalya almaya hak kazandı. Özel sporculardan; Muhammet Yusuf Apak, küçükler kategorisi otizm, 800 metre/400 metrede İzmir birincisi oldu. Derman Rıza Sarıkaya U16 mental, 200 metre, 400 metrede İzmir birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Yusuf Melih Çetin, küçükler kategorisi otizm, 100 metre-200 metrede İzmir Üçüncüsü oldu. Ahmet Emin Aksu U16 Down, 100 metre, 200 metrede İzmir birincisi oldu. Mustafa Ali Karaoğlan, küçükler kategorisi down, 100 metre-200 metrede İzmir birincisi oldu. Blue Tolga Noah küçükler kategorisi otizm, 100 metre, 200 metrede İzmir birincisi oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Masa Tenisi İl Şampiyonası'na katılan Aliağalı Eren Yüzbaşıoğlu İzmir birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Aliağa, paralimpik sporcular için merkez olmayı hedefliyor

Aliağalı özel sporculara, atletizmde Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden İlkay Mert; masa tenisi, yüzme ve atletizmde Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz eğitimlerini verdi. 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası sonrası konuşan Mazlum Yılmaz, sporcularıyla olan hedeflerini şu sözlerle ifade etti:

"Atletizm müsabakalarına Gençlik Spor Bakanlığı Aliağa İlçe Mürdürlüğü'nün desteği ve iş birliğiyle hazırlandık. Masa tenisi sporcumuz Eren Yüzbaşıoğlu'nu pilot öğrencimizdi ardından bu şampiyonadaki başarılar onun devamı niteliğinde gelişen çalışmalardır. Amacımız Aliağa'yı paralimpik sporcuların yol göstericiliğini üstlenen bir merkez haline getirmektir. Hem yetiştirdiğimiz sporcular hem de paralimpik il yüzme ayağının Aliağa ev sahipliğinde yapılmasıyla bu hedefe doğru ilerliyoruz." - İZMİR