Aliağa'nın Özel Sporcuları 15 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa'nın Özel Sporcuları 15 Madalya Kazandı

Aliağa\'nın Özel Sporcuları 15 Madalya Kazandı

Aliağa Belediyesi bünyesindeki özel sporcular, 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası'nda toplamda 15 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. İki sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

10.05.2025 12:03  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi bünyesinde eğitim gören Özel Sporcular, 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı. İki özel sporcu da Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Aliağa Belediyesi bünyesinde eğitim gören Özel Sporcular, Türkiye Özel Sporcular Derneği'nin 28 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası'na 8 sporcusuyla katıldı. Aliağalı Özel Sporcular 13'ü birincilik madalyası, 2'si üçüncülük madalyası olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak il şampiyonasında Aliağa'yı başarıyla temsil etti. Aliağa Belediyesi, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 2025 Açık Yaş İl Yüzme Müsabakası'na ev sahipliği yaparken; Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Atletizm İl Şampiyonası İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Masa Tenisi İl Şampiyonası ise İzmir Atatürk Stadyumu Masa Tenisi Salonu'nda yapıldı.

Aliağalı özel sporculardan 15 madalya birden

Aliağa'dan 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası'na katılan sporculardan; Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 2025 Açık Yaş İl Yüzme Müsabakası'nda Kaan Vural 8-12 yaş, 50 metre ve 100 metre, serbest stilde İzmir birincisi oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Atletizm İl Şampiyonası'nda her bir sporcu iki madalya almaya hak kazandı. Özel sporculardan; Muhammet Yusuf Apak, küçükler kategorisi otizm, 800 metre/400 metrede İzmir birincisi oldu. Derman Rıza Sarıkaya U16 mental, 200 metre, 400 metrede İzmir birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Yusuf Melih Çetin, küçükler kategorisi otizm, 100 metre-200 metrede İzmir Üçüncüsü oldu. Ahmet Emin Aksu U16 Down, 100 metre, 200 metrede İzmir birincisi oldu. Mustafa Ali Karaoğlan, küçükler kategorisi down, 100 metre-200 metrede İzmir birincisi oldu. Blue Tolga Noah küçükler kategorisi otizm, 100 metre, 200 metrede İzmir birincisi oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Para Masa Tenisi İl Şampiyonası'na katılan Aliağalı Eren Yüzbaşıoğlu İzmir birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Aliağa, paralimpik sporcular için merkez olmayı hedefliyor

Aliağalı özel sporculara, atletizmde Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden İlkay Mert; masa tenisi, yüzme ve atletizmde Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz eğitimlerini verdi. 2025 İzmir Paralimpik Şampiyonası sonrası konuşan Mazlum Yılmaz, sporcularıyla olan hedeflerini şu sözlerle ifade etti:

"Atletizm müsabakalarına Gençlik Spor Bakanlığı Aliağa İlçe Mürdürlüğü'nün desteği ve iş birliğiyle hazırlandık. Masa tenisi sporcumuz Eren Yüzbaşıoğlu'nu pilot öğrencimizdi ardından bu şampiyonadaki başarılar onun devamı niteliğinde gelişen çalışmalardır. Amacımız Aliağa'yı paralimpik sporcuların yol göstericiliğini üstlenen bir merkez haline getirmektir. Hem yetiştirdiğimiz sporcular hem de paralimpik il yüzme ayağının Aliağa ev sahipliğinde yapılmasıyla bu hedefe doğru ilerliyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Türkiye, Aliağa, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa'nın Özel Sporcuları 15 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Aliağa'nın Özel Sporcuları 15 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.