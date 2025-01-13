Aliağa Petkimspor Avrupa Kupalarında Avantajı Elinde Tutuyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Avrupa Kupalarında Avantajı Elinde Tutuyor

Aliağa Petkimspor Avrupa Kupalarında Avantajı Elinde Tutuyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçında Hapoel Holon'u 82-81 yenerek avantaj sağladı. Takım, yarın Macaristan'da rövanş maçında mücadele edecek ve galip gelirlerse son 16 takım arasına kalacak.

13.01.2025 11:57  Güncelleme: 11:58
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AVRUPA kupalarındaki ilk sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Play-In etabındaki ilk maçta İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u Azerbaycan'da 82-81 yenerek avantajı eline geçiren Aliağa Petkimspor rakibiyle yarın Macaristan'da son 16 turu için rövanşa çıkacak. Savaria Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Petkimspor rakibini yine yenerse Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Holon'un kazanması durumunda üçüncü ve son maç 22 Ocak'ta yine Azerbaycan'da oynanacak. FIBA, İsrail takımlarına Avrupa'da iç saha maçlarını farklı ülkelerde oynatırken, Türk ekipleri de bu ülke takımlarıyla eşleşmelerine tarafsız sahada çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 8 galibiyet alan Petkimspor, Play-In'i geçerse son 16 turunda K Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ile Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Kaynak: DHA

Macaristan, Basketbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Avrupa Kupalarında Avantajı Elinde Tutuyor - Son Dakika

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