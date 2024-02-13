Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Kupası\'nda Fenerbahçe\'yi konuk edecek

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Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tek maç eleme usulü üzerinde oynanacak bu karşılaşmayı kazanan takım Dörtlü Final için Konya'da mücadele etme hakkı kazanacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Kupası çeyrek final maçında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulü üzerinde oynanacak bu karşılaşmada kazanan takım Dörtlü Final için Konya'da mücadele etme hakkı kazanacak. İzmir ekibi, bu turu geçmesi durumunda Beşiktaş ile Bahçeşehir eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 96-85'lik skorla galip gelmişti. - İZMİR