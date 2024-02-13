Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Kupası\'nda Fenerbahçe\'yi konuk edecek

Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tek maç eleme usulü üzerinde oynanacak bu karşılaşmayı kazanan takım Dörtlü Final için Konya'da mücadele etme hakkı kazanacak.
Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Kupası çeyrek final maçında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulü üzerinde oynanacak bu karşılaşmada kazanan takım Dörtlü Final için Konya'da mücadele etme hakkı kazanacak. İzmir ekibi, bu turu geçmesi durumunda Beşiktaş ile Bahçeşehir eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 96-85'lik skorla galip gelmişti. - İZMİR
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
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