 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Bayern Münih'in efsane futbolcularından "İmparator" lakaplı Franz Beckenbauer 78 yaşında yaşamını yitirdi.

08.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:54
Abone Ol

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane futbolcularından "İmparator" lakaplı Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve en son ise onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti

Beckenbauer kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti

ŞENER ŞEN'İN ÜNLÜ REPLİĞİNDE ADI GEÇİYORDU

1978 yapımı Neşeli Günler filminde Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakteri, kahvehanede tıraş bıçağı satarken Franz Beckenbauer'in de ismini kullanmıştı. Şener Şen, tıraş bıçağını pazarlarken, "İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadya Komanaçi, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar." demişti.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti

FRANZ BECKENBAUER KİMDİR?

11 Eylül 1945'te Almanya'da doğan Franz Beckenbauer, eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici görevlerinde bulunan Bayern Münih kulübünün eski başkanıdır. Beckenbauer'in lakabı "der Kaiser" (imparator) dur.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti

Liderlik özellikleri, baskın oyun karakteri ve ilk isminin Franz (Avusturya imparatorlarını hatırlatması) olması bu lakabı almasını sağlamıştır. Kariyerinin büyük bir bölümünde 5 numaralı formayı giydi, Cosmos takımında ise 6 numarayı aldı. Dünyanın en ünlü savunma oyuncularından biridir ve çağdaş libero kavramının da yaratıcısı olarak kabul edilir. Bütün futbol otoriteleri tarafından defanstan topla çıkışları, attığı çalımlarla en iyi ve en saygın oyuncular listesine girmiştir. Topa falsolu vuruşları da ünlüdür.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti

Bu takımın formasıyla sergilediği oyunlarla Alman Millî Takımı'na seçilirken, Avrupa'nın en iyi futbolcuları arasında gösterildi. Futbola modern libero kavramını getirdi. 103 kez ulusal takımda yer aldı, 50 kez Alman Millî Takımı'nın başında kaptan olarak sahaya çıktı. 1966 ve 1968'de Almanya'da, 1976'da Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bayern Münih formasıyla 4 kez Bundesliga, 4 kez Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler (1974, 1975 ve 1976), 1 kez de Avrupa Kupa Galipleri (1969) kupaları kazandı. 1972'de Avrupa Şampiyonu olan, 1974'te de Dünya Kupası sahibi olan Alman Millî Takımındaki başarılı futboluyla alkış topladı. Alman Millî Takımı'yla 1966 FIFA Dünya Kupası ve 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadı.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti

1977-1980 yılları arasında futbol hayatını ABD'de, New York Cosmos kulübünde sürdürdü. Jübile maçında kendi kalesine gol attı.

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
YORUMLAR (3)
  • Fevzi Kocakulak: Bize ne Bayrakları yarıya mı indirelim Filistinde binlerce kişi öldü Kimin umurunda…!!! Yanıtla 8 24
  • MUSTAFA AKTAŞ: Giresun Espiye Güzelyurt köyü olaraktan imparatora rahmet diliyoruz Yanıtla 4 2
  • Necati Kaya: Bir haberden alakasiz bir sonuca varıp varsayıma gitmek aptalların işidir Fevzi Kocakulak . Yanıtla 3 2

Franz Beckenbauer, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti - Son Dakika


20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti

Son Dakika
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 20:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement