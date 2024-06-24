Almanya\'da Türk Taraftarların Coşkusu

Spor

Almanya’da süren Euro 2024 futbol turnuvasının öne çıkan renklerinden biri de Türk taraftarlar. 84 milyon insanın yaşadığı Almanya’da Türkler, yaklaşık 3 milyon kişi ile ülkenin en büyük azınlığı.

Bu da turnuvanın düzenlediği sokakların Türk bayraklarıyla donanmasını, maçlarda Türk taraftarların varlıklarının hissedilmesini sağlıyor.

Cumartesi günü Türkiye- Portekiz maçının oynandığı Dortmund sokakları, Türk bayraklarının sallandığı arabaların kornalara basarak geçit yaptığı bir alana dönüştü.

Arabaların dikiz aynaları kırmızı ve beyaz renklerle donatıldı, kaldırımlardaki taraftarlar ise geçen arabalara konfeti fırlattı.

Dortmund şehrinin Türk futbolseverler tarafından "ele geçirildiğini" söyleyen BBC Spor muhabiri Emma Sanders’a konuşan 25 yaşındaki taraftar Batuhan, “Taraftarlarımızı tanımlamak için iyi sözcüğü az kalır, inanılmazlar. Çok iyi bir atmosfer yaratıyoruz, çok gürültülü ve normal değil. Anlatması çok zor” sözleriyle şehirdeki atmosferi anlatıyor.

Türklerin Almanya'daki geçmişinden bahseden Batuhan, "Bu ülkenin inşa edilmesine biz de yardım ettik" diyor.

“Almanya da evimiz ama kalbimiz Türkiye ile”

Türk taraftarların benzer coşkusunu Almanya’nın Stuttgart ve Hamburg gibi diğer şehirlerinde de görebilirsiniz.

Türk taraftarların marşlı ve davullu kutlamaları dünyanın başka ülkelerinden gelen basın mensuplarının da ilgisini çekiyor; Türk taraftarların şovlarını kameraya alan gazetecileri görmek mümkün.

Bazı Türk taraftarlar, gruplar halinde bir araya gelerek takımları için yeni tezahüratlar üretmişler.

Batuhan'a göre Türkiye grupta bir maç daha kazanırsa, "inanılmaz bir coşku" Almanya sokaklarında görülecek.

Taraftarlardan Cengiz Çatalpınar, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kalplerimiz memleketimiz Türkiye için çarpıyor. Tabii ki Almanya da evimiz ancak biz Türk’üz” dedi.

Almanya’da okuyan 21 yaşındaki öğrenci Erdem Sakınç ise, “Turnuva için Almanya’da olmak ve buradaki Türk topluluğuna katılmak inanılmaz bir şey. Biz de ikinci ev sahibi sayılırız” dedi.

Türkiye, Euro 2024’e Gürcistan’ı 3-1 yenerek iddialı bir başlangıç yapmıştı.

Ancak Portekiz’e 3-0 yenilince üst tur umutları Çarşamba oynanacak Çekya maçına kaldı.

EURO 2024'te F Grubu'nda ilk 2 maç sonrası Portekiz'in 6, Türkiye'nin 3, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan'ın 1'er puanı var.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında Çarşamba günü TSİ 22:00'da Hamburg'da Çek Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Portekiz-Gürcistan maçı da oynanacak.

Son maçlarda Türkiye, Çek Cumhuriyeti'yle berabere kalırsa grup ikincisi olarak son 16 turuna kalacak. Karşılaşmanın berabere ya da Çek Cumhnuriyeti'nin galibiyetiyle bitmesi halinde, Türkiye'nin son 16 turuna kalıp kalmayacağı, Portekiz-Gürcistan ve diğer gruplardaki maçların sonuçlarına bağlı olacak.

EURO 2024'te 6 grupta ilk 2 sırayı alan takımlarla, en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna kalacak.