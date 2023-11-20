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Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu Süper Lig devi ortaya çıktı! Formalı fotoğrafı bile var - Son Dakika

Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu Süper Lig devi ortaya çıktı! Formalı fotoğrafı bile var

Almanya ile oynanan dostluk maçında performansıyla mest eden Kenan Yıldız'ın çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç yıldızın formalı fotoğrafını oldukça beğendi.

20.11.2023 09:30  - Güncelleme: 10:09

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, A Milli Takım'da gösterdiği performansla büyük dikkat çekti. Attığı gol hayranlık uyandıran 18 yaşındaki futbolcunun çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE FORMALI FOTOĞRAFI VAR

A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 45+2. dakikada harika bir golle ay-yıldızlıları öne geçirmişti. Tüm Türkiye'yi sevince boğan 18 yaşındaki futbolcu büyük övgü alırken çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı.

Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu takım ortaya çıktı! Süper Lig devinin formasıyla fotoğrafı bile var
Kenan Yıldız (Ortada)

"NADİR BULUNUYORLAR"

Juventus'ta da üzerine titrenen Kenan Yıldız için İtalyan devinin hocası Allegri yaptığı açıklamada, "Ona karşı bir zaafım var. Oyuna girdiğinde o kadar hızlıydı ki Milik'in asistinde ofsaytta kaldı. Bu tür çalımlar atan oyuncuları gördüğümde bayılıyorum çünkü nadir bulunuyorlar." demişti.

Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu takım ortaya çıktı! Süper Lig devinin formasıyla fotoğrafı bile var

A Milli Futbol Takımı, Kenan Yıldız, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu Süper Lig devi ortaya çıktı! Formalı fotoğrafı bile var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu Süper Lig devi ortaya çıktı! Formalı fotoğrafı bile var - Son Dakika
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