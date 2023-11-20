Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu Süper Lig devi ortaya çıktı! Formalı fotoğrafı bile var

29 yıl boyunca CHP\'nin sesi olan isim partiye böyle veda etti

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, A Milli Takım'da gösterdiği performansla büyük dikkat çekti. Attığı gol hayranlık uyandıran 18 yaşındaki futbolcunun çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE FORMALI FOTOĞRAFI VAR

A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 45+2. dakikada harika bir golle ay-yıldızlıları öne geçirmişti. Tüm Türkiye'yi sevince boğan 18 yaşındaki futbolcu büyük övgü alırken çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı.

Kenan Yıldız (Ortada)

"NADİR BULUNUYORLAR"

Juventus'ta da üzerine titrenen Kenan Yıldız için İtalyan devinin hocası Allegri yaptığı açıklamada, "Ona karşı bir zaafım var. Oyuna girdiğinde o kadar hızlıydı ki Milik'in asistinde ofsaytta kaldı. Bu tür çalımlar atan oyuncuları gördüğümde bayılıyorum çünkü nadir bulunuyorlar." demişti.