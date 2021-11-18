Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da yapılacak

Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonunun koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek Alpagut Avrasya Şampiyonası'na, 20-21 Kasım tarihlerinde Bursa ev sahipliği yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Orta Asya kökenli bir dövüş sporu olan ve 3 kıtada 30'u aşkın ülkede yapılan alpagutun Avrasya Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihlerinde 11 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan sporcuların mücadele edeceği aktarıldı.