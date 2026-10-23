Alpagut dünya şampiyonasına hazırlanan Bolulu 10 milli sporcu Ankara'da yarışacak - Son Dakika
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Alpagut dünya şampiyonasına hazırlanan Bolulu 10 milli sporcu Ankara'da yarışacak

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Alpagut 6. Dünya Şampiyonası 11-14 Aralık'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenecek. Yaklaşık 35 ülkeden 600 sporcunun katılması beklenen organizasyonda Bolu'daki Arena 14 Fight Club'ın 10 milli sporcusu Türkiye'yi temsil edecek.

BOLU'dan, Alpagut 6'ncı Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan 10 milli sporcu hazırlıklarını sürdürüyor.

Türk halklarının tarihi savaşçı mirası ve geleneklerinden esinlenerek geliştirilen Alpagut Türk Turan Dövüş Sanatı'nın 6'ncı dünya şampiyonası, 11-14 Aralık tarihlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenecek. Yaklaşık 35 ülkeden 600 sporcunun katılması beklenen organizasyonda, Bolu'daki Arena 14 Fight Club bünyesinde yetişen 10 sporcu da Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcular, Alpagut Bolu İl Temsilcisi ve antrenör Muhsin Çakır nezaretinde hazırlıklarına devam ediyor.

MUHSİN ÇAKIR: BOLU'MUZU GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ

2023 yılından bu yana Alpagut müsabakalarına katıldıklarını belirten Muhsin Çakır, "Gurur verici bir sporla uğraşıyoruz. Alpagut, Türk Turan Dövüş Sanatı diye geçiyor. Alpagut'un anlamı kutsal savaşçı demek. O yüzden kendimizle gurur duyuyoruz. Sporcularımızı da aynı gurur ve onurla, Türklük benliğiyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Bolu'dan 2026 yılında Türkiye şampiyonasına katılan ve derece alan sporcularım, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazandık. Milli sporcular olarak orada görev yapacaklar. Biz de inşallah milli antrenör olarak görev yapacağız. Ülkemizi ve Bolu'muzu onurlandırmak, gururlandırmak istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI SPORLA BULUŞTURALIM'

Çocukların spora yönlendirilmesini belirten Çakır sözlerini bu ifadelerle sonlandırdı:

"Antrenmanlarda çocuklarımız ve gençlerimiz telefonlarını unutuyor. Fiziksel olarak güçlendiklerini bildikleri için disiplin ve gayretle çalışıyorlar. Eve gittiklerinde ailelerine olan saygıları da artıyor. Çocuklarımızı bu spora yönlendirelim. Okul çağındaki çocuklar, akran zorbalığından ve okul çevresindeki olaylardan çok etkileniyor. Bu spor, onları hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlü kılıyor. Lütfen çocuklarımızı sporla buluşturalım. Hangi sporu yaparlarsa yapsınlar."

Kaynak: DHA
Dünya ŞampiyonasıYenimahalleTürkiyeTurnuvaAnkaraDünyaBoluSporSon Dakika

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