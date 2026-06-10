Alperen Şengün: Gençler için ilham kaynağı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "NBA'de daha çok Türk genci görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi hem milli takımda hem de Houston Rockets'ta en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından her yıl verilen 'Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'ne layık görüldü. Şengün, ödül töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Törende açıklamalarda bulunan milli basketbolcu Alperen Şengün, burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Gençleri izlemek, onlarla beraber olmak hem onlar için hem bizim için çok önemli. Bizim böyle imkanlarımız olmadı. Şimdi bu imkanı onlar için oluşturmak, onların yanında olmak istiyorum. NBA'de daha çok Türk genci görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi hem milli takımda hem de Houston Rockets'ta en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

'GENÇLERİN YANINDA OLMAK İSTİYORUM'

NBA'deki Türk temsilcilerinden biri olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Şengün, "Beni milli takıma davet ettiler. Orada olmak benim için de gururdu. Nereden geldiğimi biliyorum. Ben her zaman geçmişini unutmayan biriyim. Hala Bandırma'ya gitmek istiyorum. İki yıldır yoğunluktan dolayı gidemedim. İnşallah bu yaz gideceğim. Orada beni görmek isteyen, davet eden okul hocalarım var. Nereden geldiğini bilen bir insanım. Gençleri izlemek, onlarla beraber olmak hem onlar için hem bizim için çok önemli. Bizim böyle imkanlarımız olmadı. Şimdi bu imkanı onlar için oluşturmak, onların yanında olmak istiyorum. NBA'de daha çok genç görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi hem milli takımda hem de Houston'da en güzel şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Milli takım hedeflerine de değinen Şengün, "Elimizden geleni yapacağız. Bosna'daki maçın kolay olacağını düşünmüyoruz ama gidip savaşacağız. İnşallah grubu 6'da 6 yaparak namağlup tamamlamak istiyoruz. Önümüzde iki önemli maç var. Hazırız. Zaten 10 gün sonra hazırlıklarımız başlayacak. Heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALPEREN ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR'

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yücel, Alperen Şengün'ün ödüle layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bahçeşehir Üniversitesi olarak her sene 'Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'nü veriyoruz. Bu yıl da spor alanında Alperen'i layık gördü jürimiz. Kendisi ülkemizi başarıyla temsil ediyor" dedi.

'ALA VE İHLAS SURELERİNİN BULUNDUĞU BİR ESER TAKDİM ETTİK'

Törende verilen özel hediyeye ilişkin konuşan Yücel, "Bulunduğumuz kat sergi katı. İlk sergimizi hat ve tezhip sanatları üzerine açmıştık. Alperen'in geleceğini öğrenince kendisine çok özel bir hediye hazırladık. İçerisinde Ala ve İhlas surelerinin bulunduğu bir eser takdim ettik. Nazar değmesin diye düşündük. ABD'deki evine assın istedik. Kazasız belasız bir sezon geçirsin. Ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'BAHÇEŞEHİR EVİMİZ, BEŞİKTAŞ İSE AŞKIMIZ '

Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş arasında oynanacak yarı final serisine ilişkin de konuşan Yücel, "Bahçeşehir evimiz, Beşiktaş ise aşkımız ve sevdamız. Adil bir maç olmasını diliyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde de Bahçeşehir ile birçok maç oynadık. Güzel bir mücadele olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ALPEREN, GENÇLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI'

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel de, Alperen Şengün'ün Türk basketbolu için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Alperen bizim için çok değerli bir oyuncu. NBA'deki başarılarının yanı sıra Türk basketbolundaki gençler için de önemli bir ilham kaynağı. Bugün ödülümüzü kendisine takdim ettik. Tekrardan tebrik ediyorum" dedi.

Yücel, "Beşinci maça gidiyoruz. Bu maçı kazanan finale çıkacak. Çok güzel bir seri oldu. Yarı finale yakışır bir mücadele izledik. Fair-play ruhuna yakışır bir maç olmasını umuyorum. Tüm yarı final maçlarında hakem kararları çok tartışıldı. Bu yüzden fair-play ruhunun ön planda olduğu, iyi olanın kazandığı bir maç olsun istiyoruz" diye konuştu.

'İDDİALI EKİPLERDEN BİRİ OLACAĞIZ'

Avrupa kupası hedefleri hakkında da konuşan Yücel, "26 Haziran'a toplantı ertelendi. Şimdi cevabı bekliyoruz. Biz Avrupa Ligi'ne hazır bir bütçe kuracağız. Avrupa Ligi'nde yer almazsak da Avrupa Kupası'nda finale çıkacak ve kupayı kazanacak bir takım kuracağız. İddialı ekiplerden biri olacağız" ifadelerini kullandı.