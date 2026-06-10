Alperen Şengün: Gençler için ilham kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alperen Şengün: Gençler için ilham kaynağı

Alperen Şengün: Gençler için ilham kaynağı
10.06.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alperen Şengün, Türk gençlerin NBA'de daha fazla yer almasını ve milli takıma katkı sağlamayı hedefliyor.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "NBA'de daha çok Türk genci görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi hem milli takımda hem de Houston Rockets'ta en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından her yıl verilen 'Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'ne layık görüldü. Şengün, ödül töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Törende açıklamalarda bulunan milli basketbolcu Alperen Şengün, burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Gençleri izlemek, onlarla beraber olmak hem onlar için hem bizim için çok önemli. Bizim böyle imkanlarımız olmadı. Şimdi bu imkanı onlar için oluşturmak, onların yanında olmak istiyorum. NBA'de daha çok Türk genci görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi hem milli takımda hem de Houston Rockets'ta en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

'GENÇLERİN YANINDA OLMAK İSTİYORUM'

NBA'deki Türk temsilcilerinden biri olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Şengün, "Beni milli takıma davet ettiler. Orada olmak benim için de gururdu. Nereden geldiğimi biliyorum. Ben her zaman geçmişini unutmayan biriyim. Hala Bandırma'ya gitmek istiyorum. İki yıldır yoğunluktan dolayı gidemedim. İnşallah bu yaz gideceğim. Orada beni görmek isteyen, davet eden okul hocalarım var. Nereden geldiğini bilen bir insanım. Gençleri izlemek, onlarla beraber olmak hem onlar için hem bizim için çok önemli. Bizim böyle imkanlarımız olmadı. Şimdi bu imkanı onlar için oluşturmak, onların yanında olmak istiyorum. NBA'de daha çok genç görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi hem milli takımda hem de Houston'da en güzel şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Milli takım hedeflerine de değinen Şengün, "Elimizden geleni yapacağız. Bosna'daki maçın kolay olacağını düşünmüyoruz ama gidip savaşacağız. İnşallah grubu 6'da 6 yaparak namağlup tamamlamak istiyoruz. Önümüzde iki önemli maç var. Hazırız. Zaten 10 gün sonra hazırlıklarımız başlayacak. Heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALPEREN ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR'

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yücel, Alperen Şengün'ün ödüle layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bahçeşehir Üniversitesi olarak her sene 'Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'nü veriyoruz. Bu yıl da spor alanında Alperen'i layık gördü jürimiz. Kendisi ülkemizi başarıyla temsil ediyor" dedi.

'ALA VE İHLAS SURELERİNİN BULUNDUĞU BİR ESER TAKDİM ETTİK'

Törende verilen özel hediyeye ilişkin konuşan Yücel, "Bulunduğumuz kat sergi katı. İlk sergimizi hat ve tezhip sanatları üzerine açmıştık. Alperen'in geleceğini öğrenince kendisine çok özel bir hediye hazırladık. İçerisinde Ala ve İhlas surelerinin bulunduğu bir eser takdim ettik. Nazar değmesin diye düşündük. ABD'deki evine assın istedik. Kazasız belasız bir sezon geçirsin. Ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'BAHÇEŞEHİR EVİMİZ, BEŞİKTAŞ İSE AŞKIMIZ '

Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş arasında oynanacak yarı final serisine ilişkin de konuşan Yücel, "Bahçeşehir evimiz, Beşiktaş ise aşkımız ve sevdamız. Adil bir maç olmasını diliyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde de Bahçeşehir ile birçok maç oynadık. Güzel bir mücadele olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ALPEREN, GENÇLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI'

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel de, Alperen Şengün'ün Türk basketbolu için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Alperen bizim için çok değerli bir oyuncu. NBA'deki başarılarının yanı sıra Türk basketbolundaki gençler için de önemli bir ilham kaynağı. Bugün ödülümüzü kendisine takdim ettik. Tekrardan tebrik ediyorum" dedi.

Yücel, "Beşinci maça gidiyoruz. Bu maçı kazanan finale çıkacak. Çok güzel bir seri oldu. Yarı finale yakışır bir mücadele izledik. Fair-play ruhuna yakışır bir maç olmasını umuyorum. Tüm yarı final maçlarında hakem kararları çok tartışıldı. Bu yüzden fair-play ruhunun ön planda olduğu, iyi olanın kazandığı bir maç olsun istiyoruz" diye konuştu.

'İDDİALI EKİPLERDEN BİRİ OLACAĞIZ'

Avrupa kupası hedefleri hakkında da konuşan Yücel, "26 Haziran'a toplantı ertelendi. Şimdi cevabı bekliyoruz. Biz Avrupa Ligi'ne hazır bir bütçe kuracağız. Avrupa Ligi'nde yer almazsak da Avrupa Kupası'nda finale çıkacak ve kupayı kazanacak bir takım kuracağız. İddialı ekiplerden biri olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Alperen Şengün, Yaşam, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün: Gençler için ilham kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu
Gökhan İnler’den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz
Diego Lugano’dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:07
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de
Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:25:25. #7.12#
SON DAKİKA: Alperen Şengün: Gençler için ilham kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.