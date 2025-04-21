Altay 111 Yıllık Tarihinde 3. Küme Düşüşünü Yaşadı - Son Dakika
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Spor

Altay 111 Yıllık Tarihinde 3. Küme Düşüşünü Yaşadı

Altay 111 Yıllık Tarihinde 3. Küme Düşüşünü Yaşadı

Altay, Süper Lig'den 3. Lig'e düşerek 111 yıllık tarihinde 3. kez küme düşme acısı yaşadı.

21.04.2025 12:39
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

İZMİR'in 111 yıllık köklü kulübü Altay, son 3 yılda 3'üncü kez küme düşme acısı yaşayarak Süper Lig'den profesyonel liglerin en alt kategorisi olan 3'üncü Lig'e sürüklenmenin şokunu yaşıyor. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala lige mendil sallayan siyah-beyazlılar, en son 2017'de yer aldığı 3'üncü Lig'e 8 yıl aradan sonra dönüş yaptı. Bundan 3 yıl önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Altay, o sezon asansör takım olmaktan kurtulamayarak 1'inci Lig'e düştü.

Bir yıl kümede kalmayı başardığı 1'inci Lig'de geçen sezon tutunamayan İzmir temsilcisi, bu sezon da 2'nci Lig'e veda ederek taraftarını yasa boğdu. Puan silme cezaları alan siyah-beyazlı kulübün yaşadığı mali ve sportif çöküş camiayı ve taraftarları umutsuzluğa sürükledi. Toplam borcu 800 milyon TL'nin üstünde olan Altay, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle Süper Lig'de yer aldığı 2021-22 sezonunun devre arasında gelen transfer yasağı nedeniyle 3 yıldır kadrosuna takviye yapamadı. Camianın güçlü bir yatırımcı bulma hedefi de sonuca ulaşamadı.

TOPLAM 31 OYUNCU GİTTİ

Altay'da son 3 yıllık süreçte Rayan, Poko, Pinares, Bamba, Thiam, Kappel, Paixao, Rodriguez, Lis, Naderi, Björkander, Aka, Thaciano olmak üzere 13 yabancı; Cebrail, Cihan, Efe, Erdem, Eren Erdoğan, Eren Karataş, Erhan, İbrahim, Kazımcan, Kutay, Murat Akça, Mustafa, Nurettin, Salih Sarıkaya, Tolga, Tugay, Enes Öğrüce, Enes Yetkin olmak üzere 18 yerli oyuncu kulüple yollarını ayırdı. Toplam 31 oyuncunun yuvadan uçmasıyla eriyen kadrosunu altyapıdan yetişen gençleriyle takviye eden Altay'da 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç, jübile yaptıktan 3 yıl sonra futbola dönerek son 3 sezonda forma giydi.

ALSANCAK'TA YÜZÜ GÜLMEDİ

Altay, 2015 yılında yıkılıp 2021 yılında UEFA standartlarında yenilenerek kapılarını açan ve efsane oyuncusu Mustafa Denizli'nin adını taşıyan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na kavuştuktan sonra 3 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Siyah-beyazlılar maçlarını yeni evinde oynamaya başlamasının ardından önce Süper Lig, daha sonra 1'inci Lig, şimdi de 2'nci Lig'e veda etti. İzmir temsilcisi bu stadyumda çıktığı randevularda Süper Lig'de 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet; 1'inci Lig'de 35 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 18 mağlubiyet; 2'nci Lig'de ise 16 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet olmak üzere toplam 63 karşılaşmada 18 galibiyet, 12 beraberlik, 33 yenilgi gördü. Alınan 18 galibiyetin 2'si hükmen kazanıldı.

11 TEKNİK DİREKTÖR, 5 BAŞKAN DEĞİŞTİ

Altay'da son 3 yılda 11 farklı teknik direktör görev yaptı. Siyah-beyazlılarda Süper Lig'de Mustafa Denizli, Mert Nobre, Serkan Özbalta, Sinan Kaloğlu, 1'inci Lig'de Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü, Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan, Yusuf Şimşek, Cüneyt Biçer, 2'nci Lig'de ise Gökhan Karaaslan takımın başında yer aldı.

İzmir temsilcisinde aynı periyotta 5 farklı başkan görev yaptı. Bu süreçte Özgür Ekmekçioğlu, Levent Doğanoğlu (geçici), Ayhan Dündar, Murat Pervane ve son olarak Süleyman Özkaral başkanlık koltuğunda oturdu. Eski başkan Ekmekçioğlu ile 2016-21 yılları arasında 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e yükselen Altay, Ekmekçioğlu 2022'de görevden ayrıldıktan sonra borç yükünün altından kalkamadı.

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Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Futbol, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay 111 Yıllık Tarihinde 3. Küme Düşüşünü Yaşadı - Son Dakika

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