Altay'a Yeni Başkan Atandı - Son Dakika
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Spor

Altay'a Yeni Başkan Atandı

Altay\'a Yeni Başkan Atandı
28.05.2025 23:49
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Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Altay Spor Kulübü'nün yeni başkanı olarak seçildi.

İZMİR'in 111 yıllık köklü kulübü Altay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz oldu.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda başkanlık için Yüksel Gürüz ve Altay Mol'un listeleri yarıştı. Kongreye 232 üye katılırken, 182 kişi oy kullandı. Altay Mol'un aldığı 54 oya karşılık 115 oy alan Yüksel Gürüz kulübün yeni başkanı oldu. Seçimde 13 oy geçersiz sayıldı.

İbra edilerek başkanlıktan ayrılan Süleyman Özkaral, her iki adayın listesinde de yer alırken seçimi kazanan Gürüz'ün ekibine katıldı. Yüksel Gürüz'ün yönetiminde şu isimler yer aldı: Fatih Nazir Heyal, İbrahim Sır, Arif Benan Savaş, Süleyman Özkaral, Cem Osman Sokullu, Veysel Geren, Melike Çalışır, Hakkı Küllü, Nami Aslanoğlu, İbrahim Kaymaz, Altay Türkmen, Burak Can Heyal, Hakkı Görkem Gürüz, Özer Karşı, Muhammed Bora Özçelik.

Kongre Altay Marşı'nın coşkuyla söylenmesiyle sona erdi.

EFSANE FUTBOLCULAR VE ESKİ BAŞKANLAR KATILDI

Genel kurula kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu ve Aytekin Erhanoğlu'nun yanı sıra eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, Erdinç Altınyeleklioğlu, Cihangir Marmara ve Ayhan Dündar katıldı. Altay'ın toplam borcu 854 milyon 854 bin 107 TL olarak açıklandı.

İBRA KONGRESİ 1 AY SONRA

Eski Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi için mahkeme kararıyla yapılması gereken ibra kongresinin 1 ay sonra gerçekleşeceği, eski ya da yeni üyelerin oy kullanmasına hukuk kurulunun karar vereceği bildirildi. Öte yandan Eski Başkan Ahmet Taşpınar'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada salonda gerginlik yaşanırken, Taşpınar bir daha kulübün kongresine gelmeyeceğini söyleyerek salondan ayrıldı.

YÜKSEL GÜRÜZ: BUGÜN ALTAY'IN KURTULUŞ GÜNÜ

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'ın yine puan silme ve küme düşürülme riskiyle sezona başlayacağını ifade eden kulübün yeni başkanı Yüksel Gürüz, "Birlikte olduğumuzda her şeyi başaracak kadar güçlüyüz. Bana 'Başkanım' denmesini istemiyorum. Başarı getirirsem başkanlık ünvanını kabul edeceğim. Altay yeniden yükselecek, bunu ben değil biz yapacağız. Bugün Altay'ın kurtuluş günü" mesajı verdi. Gürüz, kongre sonunda emeklerinden dolayı başkanlık görevini devreden Süleyman Özkaral'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Politika, Futbol, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

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