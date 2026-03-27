Altay, Altyapıdan İki Genç Oyuncu A Takıma Aldı - Son Dakika
27.03.2026 12:46
Altay, Eskişehir Anadoluspor maçı öncesi U19'dan Poyraz ve Ahmet'i A takıma dahil etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Altay, altyapıdan iki genç oyuncusunu A takıma aldı. Siyah-beyazlılarda U19 takımından kaleci Poyraz Kırmızıalan ve stoper Ahmet Yakup Çoban, A takım kadrosuna dahil edildi. İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki kaleci Poyraz bu sezon U19 Gelişim Ligi'nde 14 maça çıkarken, 19 yaşındaki Ahmet Yakup ise aynı ligde 12 müsabakada görev yaptı. Öte yandan geçen haftaki Alanya 1221 maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen orta saha oyuncusu Oktay, bu hafta takımdaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan kaleci Semih dışında eksik yok.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

