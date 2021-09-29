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Altay Bayındır: "Güzel bir sonuçla yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika

Altay Bayındır: "Güzel bir sonuçla yolumuza devam edeceğiz"

29.09.2021 15:45
Altay Bayındır:

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Olympiakos maçı öncesinde gerekli analizleri yaptıklarını söyleyerek, "Güzel bir sonuç alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Olympiakos maçı öncesinde gerekli analizleri yaptıklarını söyleyerek, "Güzel bir sonuç alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de milli file bekçi Altay Bayındır basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayla ilgili düşüncelerini açıklayarak sözlerine başlayan genç kaleci, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Her maç olduğu gibi bu maça da hazırız. Biz Fenerbahçe'yiz. Rakibin kim olduğunun önemi yok. Sahada elimizden geleni yapacağız ve inşallah güzel bir sonuçla yolumuza emin adımlarla devam ederiz" ifadelerini kullandı. Her maç öncesinde olduğu gibi bu maç için de gerekli analizi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altay, "Her maçtan önce rakibin sadece forvetlerini değil, genel olarak bütün oyuncularının analizini yapıyoruz. Kaleci hocamız değişti ama hangi hocanın geldiği ya da gittiğinin önemi yok, hocamız kim olursa olsun kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sahadaki kurallar belli, bir kalecinin yapması gerekenler belli. Yoğun bir maratondan geçiyoruz. Mental ve fizik olarak yorgun olabiliyoruz, sonuç olarak insanız. Bundan sonrasında gelişip sağlıklı şekilde yola devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Hatalardan ders çıkarmak önemli"

Sivasspor maçında yaptığı hatanın hatırlatılması üzerine de konuşan Altay Bayındır, "Topu kullanmam hocanın talebi değil. Saha içinde kararları veren oyuncunun kendisidir. Sivasspor maçındaki hareket benim kararımdı. Rakip pres yaptı. Bir oyuncu boştaydı ama yanında da rakip vardı. Orada çalımı atabilseydim, kimse bunu konuşmazdı. Gol yediğimizde de kimse yaptığımız kurtarışlara bakmıyor. Baktığınızda dünya çapında birçok insanın, yapmayacağını düşündüğümüz saçma sapan hatalarını görebiliyoruz. Bunları arkada bıraktık. Hatanın yer edinmediği bir camiada oynuyoruz. Sağlıklı tarafından bakınca, hataların en iyi yanı ders çıkarmak oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay Bayındır: 'Güzel bir sonuçla yolumuza devam edeceğiz' - Son Dakika Spor


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