Altay, Beykoz Anadoluspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Altay, Beykoz Anadoluspor'u 2-0 Mağlup Etti

Altay, Beykoz Anadoluspor\'u 2-0 Mağlup Etti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, sahasında Beykoz Anadoluspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Deniz Kadah ve Onur Efe kaydetti.

08.02.2025 16:08  Güncelleme: 16:10
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Berkay Diniz, Mehmet Eren Küçükkeçeci

ALTAY: Ulaş - Yunus Efe, Sefa, Kuban, Özgür, Emre, Yusuf (Dk. 77 Murat Berkan), Mehmet Gündüz (Dk. 67 Caner), Onur Efe, Deniz Kadah (Dk. 85 Ali), Murat Uluç (Dk. 85 Ünal)

BEYKOZ ANADOLUSPOR: Utku - Ahmet, Kaan, Gençer, Tolga, Recep (Dk. 81 Muhammed Enes), Hamza (Dk. 90 Melih), Erkan Arda (Dk. 61 Adem Metin), Mehmet Zahit, Ozan, Ünal Emre (Dk. 90 Muhammed Sarıkaya)

GOLLER: Dk. 42 Deniz Kadah, Dk. 72 Onur Efe (Altay)

SARI KARTLAR: Murat Uluç, Onur Efe, Ulaş, Yusuf (Altay)- Kaan (Beykoz Anadolu)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, 21'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Beykoz Anadoluspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 42'nci dakikada Deniz Kadah, 72'nci dakikada Onur Efe attı. Bu sonuçla Altay 14 puana ulaşırken, Beykoz Anadoluspor 31 puanda kaldı.

15'inci dakikada konuk ekip atağında Hamza'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ulaş topu kornere tokatladı.

18'inci dakikada Altay atağında Deniz'in pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Onur Efe'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Utku meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42'nci dakikada Altay golü buldu. Soldan Özgür'ün kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Altı pasın içinde Deniz kafayla topu filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada Beykoz Anadoluspor'dan Ozan'ın pasında Erkan Arda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Erkan'ın vuruşunda kaleci Ulaş yakın mesafeden golü önledi.

72'nci dakikada ceza sahası çizgisinde rakibinden sıyrılan Murat Uluç'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Onur Efe'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

75'inci dakikada sürdüğü topla soldan ceza sahasına giren Murat Uluç'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

81'inci dakikada Murat Uluç, kale önünde yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: DHA

Deniz Kadah, Onur Efe, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Beykoz Anadoluspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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