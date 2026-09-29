Altay, Bucaspor 1928\'i 2-1 yenerken Sefa Özdemir 100. resmi maçına çıktı

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli oyuncusu olan stoper Sefa Özdemir (28), kaptanlık pazubandıyla çıktığı ve 2-1 kazandıkları Bucaspor 1928 derbisinde siyah-beyazlı formayla 100'üncü maçına çıktı. Galatasaray altyapısında yetişip, 2022-23 sezonundan bu yana 5 sezondur Altay formasını sırtından çıkarmayan tecrübeli savunmacı 1'inci Lig'de 40, 2'nci Lig'de 25, 3'üncü Lig'de 30, kupada ise 5 müsabakada görev yaparak 100 resmi maça çıktı.

Altay'a başka kulüpten gelip, transfer yasağı 5 yıldır süren İzmir temsilcisinden ayrılmayan tek isim konumundaki Sefa Özdemir, serbest kaldıktan sonra sezon başında sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Sefa Özdemir, 2-1 kazandığımız müsabakada 100'üncü kez resmi olarak Büyük Altay formasını terletti. Kaptanımız Sefa Özdemir'i i tebrik eder, siyah beyaz formayla nice başarılar dileriz" denildi. Sefa, Altay'da 3 gol kaydetti.