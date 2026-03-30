Altay Düşme Hattında Zor Günler Yaşıyor

30.03.2026 12:32
Altay, Eskişehir Anadolu'ya 3-0 kaybederek son 7 haftada düşme hattına girdi. Sinan Kanlı bireysel hataların puan kaybına neden olduğunu belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'a 3-0 mağlup olarak galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen Altay, son 3 haftaya düşme hattındaki Bornova 1877 ile puan puana girdi. Grupta 21 puanda kalan 12'nci sıradaki siyah-beyazlılar, aynı puana ulaşan Bornova ekibinin genel averajla bir basamak üstünde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadıkları maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldığı Bornova'dan sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda ikili averajda ise üstün durumda. Ligde Altay son 3 haftada düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, küme düştükten sonra son maçına çıkmayan Nazilli Spor (D) ve yine düşme potasındaki Afyonspor'la final maçlarına çıkacak.

Nazillispor'dan hükmen 3 puan alması beklenen Altay bu hafta Çoruhlu FK önünde en kritik sınavını verecek. Bornova 1877 ise zirve yarışındaki Karşıyaka, Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor'la zorlu sınavlara çıkacak. Altay'da, Eskişehir Anadolu Spor deplasmanında kaleci Süleyman ve kaptan Özgür'ün kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi de keyifleri kaçırdı. U19 takımından kadroya alınan Süleyman'ın sert müdahalesi nedeniyle, Özgür'ün ise Eskişehir Anadolu taraftarlarıyla yaşadığı münakaşa sonrası direkt kırmızı kart gördüğü öğrenildi. "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diyen Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Bu büyük kulübü yaşatmak istiyorsak kenetlenmek zorundayız" diye konuştu.

SİNAN KANLI: BİREYSEL HATALARDAN KAYNAKLI

Altay Başkanı Sinan Kanlı, takımın iyi niyetine rağmen bireysel hatalar nedeniyle puanlar kaybettiğini söyleyerek, "Maça gayet iyi ve mücadeleci başladık. Yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Sonrasında genç kalecimizin bir pozisyonda yanılmasıyla rakibimiz öne geçti. İkinci yarıda yine bir bireysel hata ile oluşan penaltıyla takımımız 2-0 geriye düştüğü gibi sahada 10 kişi kalmak zorunda kaldı ve oyunun insiyatifi tamamen rakibimize geçti. Sonraki dakikalarda tribünde bulunan bazı kendini bilmezlerin kaptanımız Özgür Özkaya'ya yapmış olduğu sözlü tacizler sonunda kaptanımızın bir anlık öfke patlamasıyla verdiği hatalı tepki sahada 9 kişi kalmamıza sebep oldu" yorumu yaptı.

'FIFA DOSYALARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Mevcut oyuncuları başarılı kılmaktan öte başka bir şansları olmadığını ifade eden Sinan Kanlı şöyle konuştu: "Başarının yolu yalnızlıktan, ayrıştırmaktan geçmez, birlikten, beraberlikten, yüksek enerjiden geçer. FIFA dosyalarıyla bitmeyen mücadelemiz ortada. Adil olmayan bahis soruşturmasıyla 5 sezondur transfer yasaklısı takımımızın yaklaşık 10 oyuncusunun göz göre göre nasıl budandığı ortada. Deplasmana gitmesi gereken rakip bir takımın kendi evinde oynatılması ve bir şekilde galip getirilmesi gerçeği ortada. FIFA dosyalarımızla ilgili eksi puan cezası almamız için yapılan lobiler ve futbolcu motivasyon toplantıları ortada. Fakat bilinmelidir ki bunların hepsini üst üste koyarak sahadaki rakiplerimizle birlikte öyle ya da böyle yeneceğiz. Bu yolda bu kulübün her ferdine, her zerresine ihtiyaç var. Telafisi olmayan şu haftalarda kimler gerçekten 'Büyük Altay'ın yanında, kimler karşısında göreceğiz"

Kaynak: DHA

