Altay eski başkanı Nafiz Zorlu: Alsancak Stadı Altay'ındır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak Alsancak Stadı'nın kullanım hakkını 1998 yılında Altay'a kazandıran eski başkanlardan Nafiz Zorlu, siyah-beyazlı kulüp ile stat arasında sadece resmi değil, yüz yıla yakın duygusal bir bağ da olduğunu açıkladı. "Alsancak Altay'ındır" diyen Zorlu, "11 Şubat 2000 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Altay arasında, benim de imzamın olduğu protokol uyarınca stadın isminin Altay Alsancak Stadı olması karara bağlandı" dedi.

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