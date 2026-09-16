Altay'ı 4-2 yenen Söke 1970 SK kupada tur atlayıp lige odaklandı
ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup eden Söke 1970 SK, kupada yoluna devam ediyor. Teknik direktör Serkan Baziya, aynı ligde mücadele ettikleri rakibi yendikleri için takımın özgüveninin arttığını belirterek artık asıl hedeflerinin lig olduğunu söyledi.
ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup ederek tur atlayan Söke 1970 SK, kupada yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Serkan Baziya, yedikleri gollerden ders çıkaracaklarını belirterek, "Hücumdaki üretkenliğimiz ve kazanma isteğimiz bizim için çok değerliydi. Aynı ligde mücadele ettiğimiz bir rakibe karşı böyle bir sonuç almak, takımımızın özgüveni açısından da önemli. Şimdi kupayı geride bırakıp yeniden lige odaklanacağız. Bizim için asıl hedef bu mücadeleyi ve kazanma karakterini ligde de devam ettirmek" dedi.
Kaynak: DHA
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