Altay'ın Genç Yıldızı Sani Gerçek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay'ın Genç Yıldızı Sani Gerçek

Altay\'ın Genç Yıldızı Sani Gerçek
16.08.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yaşındaki Sani Gerçek, Altay'da A takıma yükseldi. Performansı merakla bekleniyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da gözler bu sezon altyapıdan A takıma alınan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Sani Gerçek'e çevrildi. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon U19 Elit B Ligi'nde 12 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun bu sezon 3'üncü Lig'de göstereceği performans merak konusu oldu. Altay genç golcüyü vitrine çıkarmanın planlarını yapıyor.

Altay'da futbola başlayan Sani, İzmir temsilcisinde U14, U16, U17 ve U19 yaş kategorilerinde görev yaptı. Genç krampon geçen sezon 2'nci Lig'de bitime 2 hafta kala deplasmanda oynanan Isparta 32 Spor karşılaşmasında 80'inci dakikada oyuna girip ilk profesyonel lig deneyimini yaşadı. Genel kurul sonrası göreve gelecek yeni yönetimin Sani Gerçek ile profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Futbol, Güncel, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın Genç Yıldızı Sani Gerçek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Genç çift evlerinde ölü bulundu Genç çift evlerinde ölü bulundu
Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 12:23:12. #7.11#
SON DAKİKA: Altay'ın Genç Yıldızı Sani Gerçek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.