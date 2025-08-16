Altay\'ın Genç Yıldızı Sani Gerçek

Altay'da futbola başlayan Sani, İzmir temsilcisinde U14, U16, U17 ve U19 yaş kategorilerinde görev yaptı. Genç krampon geçen sezon 2'nci Lig'de bitime 2 hafta kala deplasmanda oynanan Isparta 32 Spor karşılaşmasında 80'inci dakikada oyuna girip ilk profesyonel lig deneyimini yaşadı. Genel kurul sonrası göreve gelecek yeni yönetimin Sani Gerçek ile profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.
