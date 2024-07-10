Altay'ın yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan: 'Altay benim içimde de yer etmeye başladı' - Son Dakika
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Altay'ın yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan: 'Altay benim içimde de yer etmeye başladı'

Altay\'ın yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan: \'Altay benim içimde de yer etmeye başladı\'

Altay'ın yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda, Altay'ın efsane futbolcularından olan Mustafa Denizli ile çalıştığı dönemleri anlattı. Karaaslan, Altay'ın önümüzdeki sezon 111. yaşına gireceğini hatırlatarak, büyük bir camiada görev yapacağını ve sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti. Ayrıca, Altay'ın taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunu ve takımın başarısı için birlikteliğin önemli olduğunu vurguladı.

10.07.2024 12:41
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'ın 31 yaşındaki yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Altay'ın efsane futbolcularından olup, Türk futbolunun simge isimlerinden teknik direktör Mustafa Denizli'nin ekibinde 8 yıl görev yaptığını belirten Gökhan Karaaslan, "Mustafa hoca ile 80-90 bin kişi önünde final maçlarına çıktık. Bu maçlardan sonra bile her zaman Altay'ın maçını sorardı. Bu sayede Altay benim içimde de yer etmeye başladı" diye konuştu.

İzmir ekibinin önümüzdeki sezon 111'inci yaşına gireceğini hatırlatan teknik direktör Karaaslan, "Büyük bir camiada görev yapacağım, sorumluluğumun farkındayım. Yakın çevrem Altay'daki transfer yasağı ve mali sorunlarla nasıl baş edeceğimi soruyor. O anda gözümün önüne bir pankart geliyor. 'Bir yolunu buluruz, hep bulduk' pankartı. Bu pankart beni de takımı da motive eden bir pankart. Adının önünde Büyük sıfatı olan tek kulüp Altay" yorumu yaptı.

"TARAFTAR DESTEĞİ ŞART"

2'nci Lig'de yer aldıkları grupta Altay kalitesinde bir kulüp olmadığını ifade eden genç teknik adam, "Camia büyüklüğü olarak baktığında bizim gibi bir kulüp yok. Bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Mutlaka taraftar desteğine ihtiyacımız var. Altay ile Süper Lig'e çıktım, en güzel gününde oradaydım. En kötü günü de yaşadım. Tribünlerin tamamen dolu olduğu anı görmüş biri olarak taraftarların takımına ne kadar bağlı olduğunu bilen biriyim. Aynı beklenti içerisindeyim" dedi.

Şirketleşme çalışmalarının sürdüğünü, transfer yasağı kalkmaması halinde enseyi karartmayacağını dile getiren Karaaslan, "Genç de olsalar elimizde geçen sezon 1'inci Lig'de tecrübe edinmiş bir oyuncu grubu var. Altay bu yaz döneminde Süper Lig'e 2 oyuncu sattı. Enes Öğrüce Bodrum FK'ya Eren ise Gaziantep FK'ya gitti. Altay'ın altyapı kültürünü, Türk futboluna oyuncu kazandırma kültürünü gözardı etmemek lazım. Okay, Cenk Özkaçar, en büyüğü de Mustafa Denizli, Altay'dan yetişti" şeklinde konuştu.

"AİLE ORTAMI BAŞARI GETİRİR"

Altay'ı basamak olarak görmediğini söyleyen teknik direktör Karaaslan, "Şartlar zorlu, ben de sorumluluğumun büyüklüğünün bilincindeyim. Geçen sezon Diyabekirspor'da çalıştım. Düşme potasına yakın olan takımı Play-Off hattına yaklaştırdık. Aile ortamı ile bunu başardık. Bu ortam takıma yansımazsa hedefe ulaşamayız. Birlikteliği mutlaka sağlamamız gerekiyor. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Taraftarların da bize güvenmesini, inanmasını istiyorum" mesajı verdi.

Kaynak: DHA

Mustafa Denizli, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın yeni teknik direktörü Gökhan Karaaslan: 'Altay benim içimde de yer etmeye başladı' - Son Dakika

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