Altay'ın Zorlu Deplasmana Çıkışı - Son Dakika
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Spor

Altay'ın Zorlu Deplasmana Çıkışı

Altay, 4 haftada 3 zor deplasman maçı yapacak. Takım, Batman'a havayolu ile gidecek.

03.10.2024 12:18
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, önümüzdeki 4 haftada en uzak 3 deplasman maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, ligde 6'ncı hafta mücadelesinde cumartesi günü İzmir'e 1500 kilometre uzaklıktaki Batman'da Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Bir sonraki hafta 1000 kilometre mesafedeki İskenderunspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, iç sahada Karaköprü Belediyespor'la oynadıktan sonra 1400 kilometre uzaklıktaki 1461 Trabzon'un misafiri olacak.

Ligdeki ilk 2 deplasman maçını Ankara ve İstanbul'da oynayıp bu karşılaşmalara karayoluyla giden Altay'ın Batman deplasmanına havayoluyla gideceği öğrenildi. Öte yandan borç yüküyle boğuşan yönetimin 2'nci haftada deplasmanda oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor maçının galibiyet primlerini ödemediği belirtildi. Yönetimin Batman deplasmanın ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamak için camiadan destek alacağı gelen haberler arasında.

Kaynak: DHA

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