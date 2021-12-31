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Altay maçının ardından - Son Dakika

Altay maçının ardından

31.12.2021 00:03
Altay maçının ardından

Mustafa Denizli: Takım böyle mücadele ettiği müddetçe bu zorlukların üstesinden geleceğizÖnder Karaveli: Değerli bir rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydiALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Mustafa Denizli: Takım böyle mücadele ettiği müddetçe bu zorlukların üstesinden geleceğiz

Önder Karaveli: Değerli bir rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ın iç sahada oynamanın avantajını kullandığını ifade eden Mustafa Denizli, "Bu turun aşağı yukarı iki takım için de en doğru eşleşmesi diyebiliriz. İki takımdan birinin tur atlaması asla sürpriz olmazdı. Beşiktaş evinde oynamanın avantajını kullandı. Oyun dönerdi şayet, tabii ki pozisyonlar vardı. Biz yeteri kadar pozisyonlara girdik ama şartlar bu akşam bizi isteyip, sonuca ulaşmamıza yetmediğini gördük. Hem yediğimiz golde hem kullanamadığınız pozisyonlarda bunun sıkıntısını yaşadık. Beşiktaş tur atladı, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da hem rakiplerine hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

"TAKIM BÖYLE MÜCADELE ETTİĞİ MÜDDETÇE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"Transfer sezonun geç açılmasının bazı takımları olumsuz etkileyebileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Transfer sezonunun geç açılması belki bazı takımları olumsuz etkileyecek. Bizim takımda görev yapan arkadaşlarımdan ciddi bir bölümü bu akşam görev yapmadı. Bazıları da oynayacağımız ilk lig maçında görev yapmayacak. Afrika Kupası'na giden futbolcular var. Hiçbir takımın transfer yapma şansı yok. Biz bu durumu değerlendireceğiz başkan ve yönetimle birlikte. Belli ihtiyaç duyduğumuz bölgeler var, bunları karşılayabilirsek bizim için daha ciddi bir avantaj olur. Fikstürü iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. İlk yarıda zorluk derecesi daha fazla maçlar oynadık. Önceden bir şey söylemek mümkün değil ama benim bu takıma olan güvenim sarsılmaz. Burası yetiştiğim camia. Tabii ki burada ben bulunduğum pozisyon itibarıyla farklı konumdayım. Zorlu bir dönem yaşadık. Uzun süreli bir seri oldu. Bunu telafi edeceğiz. Bu takım böyle mücadele ettiği müddetçe bu zorlukların üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.ÖNDER KARAVELİ: DEĞERLİ BİR RAKİBE KARŞI ALINAN GALİBİYET SEVİNDİRİCİYDİBeşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile ilgili olarak konuşmasına başladı. Deneyimli teknik adam ile aynı sahada olmanın keyifli olduğunu aktaran Karaveli, "Kendisine Beşiktaş'a yaşattığı şampiyonluklardan dolayı sevgim vardı. Saygı duyduğum bir kişi. Onunla aynı sahada olmak rakip olmak çok keyifliydi. Buradan ona sevgilerimi iletiyorum. Bugün rotasyon yapmalıydık. 3 gün önce maç oynadık. 26. resmi maç ve oyuncular yüksek tempolardan çıkıp bazı sorunlar yaşıyordu. Bazı oyuncularımız sakatlık riskindeydi, korumalıydık. Rakibin oyununa göre bazı oyuncuları değiştirmek durumundaydık. Direkt hücum yapan bir takımdı. Aut atışları dahil yüksek bir şekilde bizim alanımıza gönderen rakiple oynadık. Josef'i daha çok sahanın merkezinde tutup hem o yüksek topları karşılamak hem sahipsiz topları kazanmak istedik Atiba ile. Rakibimiz bu toplarla atak yapıyordu. Maçın ilk yarısında buna çok fazla izin vermedik. Biraz oyunu yavaş oynadığımız düşünüyorum. Bu da kendi yarı alanında alan savunması yapan rakibin işini kolaylaştırdı. Pas hızını daha yüksek tutmalıydık. Rakibi yerinden oynatmadığınız sürece pozisyon bulmak kolay olmuyor. Birkaç tane pozisyon bulabildik. Güven ve Michy'den koşular istedik. Rakip savunma hattının bloğun içindeki mesafelerin geniş olmasıydı. Bundan faydalanmak için koşular istedik ama yeterli seviyede bu koşular olmadı. İkinci yarı biraz daha pas hızımızı arttırdık ama bu seferde ön taraftaki kayıplarla top kaybı yaşadık ve oyun biraz daha geçişli olmaya başladı. Bunda toparlanmakta zorlanıyoruz. Rakibe böyle ataklar verdik bu bizim için iyi değil. Pjanic ve Alex ile biraz daha topa sahip olma durumunu arttırmak istedik. İlk golü atmak kilit noktaydı. Bunu attığımızda kolaylaşacağını biliyorduk. Golden sonra biraz daha kolay oldu. Etkili ataklar yaptık ama sonuçlandırma kısmı etkili olmadık. Rakibe pozisyonlar verdi ama rakip bunlara organize şekilde gelemedi. Bütüne baktığımızda yılın son maçı. Değerli bir rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi" şeklinde konuştu."SANTRFORDAN BEKLENTİ, GOL ATMASI"Forvet oyuncularına tribünlerin verdiği tepkiyle alakalı olarak ise Karaveli, "Bir kısmını yerine getirebiliyor ama bir kısmını getiremiyor. Santrfordan beklenti, gol atması. Bulduğu gol pozisyondaki gol vuruşlarında beklenti yüksek. Oyunun bütününde bazen sadece bir santrfora atak açısından bakmıyorum. Rakibin ataklarını engellemekte baskı yapmakta takım savunmasında beraber olmakta verim alıyoruz. Gol sayısı gol pozisyonlarını değerlendirmede olumsuzluklar olduğu belli. Takımın içinden o pozisyon için yeni oyuncular, onunla rekabet edecek oyuncular çıkarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Karaveli son olarak yeni yılla ilgili, "Bütün sıkıntıları ve olumsuzluklarıyla 2021 yılını bitiriyoruz. Umarım yeni yıl sizlere, ailelerinize güzellikleriyle gelir" temennisinde bulundu.

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Mustafa Denizli, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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