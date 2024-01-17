Altay, Son 3 Haftada En Çok Puan Toplayan Takım Oldu

1'inci Lig'de üst üste Adanaspor (D), Ankara Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek 9 puan toplayan Altay, son 3 haftada en çok puan toplayan takım olarak dikkat çekti.

Art arda aldığı galibiyetlerle son sıradan kurtulan siyah-beyazlılar, bu periyotta ligin en iyi çıkış yakalayan ekibi oldu. Son 3 karşılaşmalara bakıldığında hanesine 9 puan yazdıran İzmir temsilcisini 7'şer puanla Bodrum FK ve Çorum FK takip etti. Lider Eyüpspor, zirve takipçisi Göztepe ve 5'inci sıradaki Sakaryspor ise 3 maçlık süreçte 6'şar puan topladı.

Ligde 11 puanla 17'nci sıraya yükselen Altay, bu hafta 16 puanla bir basamak üzerinde yer alan Tuzlaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek hem puan farkını kapatmayı hem de 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında evinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, İstanbul'dan zaferle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Ceyhun forma giyemeyecek. Ceyhun'un yokluğunda Arda'nın ilk 11'de görev yapabileceği belirtildi.