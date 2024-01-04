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Altay, Trendyol 1. Lig'de 10 gol attı - Son Dakika
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Altay, Trendyol 1. Lig'de 10 gol attı

Altay, Trendyol 1. Lig'de oynadığı 17 maçta 10 gol atarak, 3'ünü ilk yarıda ve 7'sini ikinci yarıda kaydetti. Altay, ligin ilk devresini 8 puanla 18. sırada tamamladı ve düşme hattının hemen üzerindeki Şanlıurfaspor ile 8 puan farkla ayrıldı.

Altay, Trendyol 1. Lig\'de 10 gol attı
04.01.2024 - 12:04,
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Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçta 10 gol atan Altay, söz konusu gollerin 3'ünü ilk yarılarda, 7 golü de karşılaşmaların ikinci yarılarında kaydetti.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay, ligin ilk devresini 8 puanla 18. sırada tamamladı. Son sırada bulunan siyah-beyazlıların, düşme hattının hemen üzerindeki Şanlıurfaspor ile arasında 8 puan fark bulunuyor.

17 maçlık periyotta beklentileri karşılayamayan ve 4 teknik adam değiştiren İzmir ekibi, bu süreçte rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde ise 36 gol gördü.

Altay, kaydettiği 10 golün 3'ünü müsabakaların ilk yarılarında, 7 golü de ikinci yarılarda buldu. Siyah-beyazlılar, maçların 61. ve 75. dakikalarında 4, 76. ve 90. dakikaları arasında da 3 gol üretmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig'in ilk devresinde oynadığı 17 karşılaşmanın 10'unda ise ağları havalandıramadı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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