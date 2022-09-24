Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre alan ardından Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapan genç savunmacı, bu sezon 1'inci Lig'de 5 karşılaşmada oynadı. Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na davet edilen Efe'yi; Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altaylı Efe üç büyüklerin radarında - Son Dakika

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