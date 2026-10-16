Altekma, EFELER Ligi\'nin ilk haftasında yarın evinde Spor Toto\'yu konuk edecek

Altekma, EFELER Ligi'nin ilk haftasında yarın evinde Spor Toto'yu konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EFELER Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında Altekma, yarın İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Spor Toto ile karşılaşacak. Başantrenör Ömer Tok, saat 16.00'da başlayacak maç öncesi genç ve dinamik takımın oyun sistemini oturtmak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.
EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, 2026-27 sezonunun ilk haftasında yarın evinde Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Yavuz Akdemir, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Ligdeki üst üste 4'üncü toplamda 6'ncı sezonuna giren İzmir temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Geçen hafta Ankara'da oynadığı Kupa Voley maçları sonunda kupadan elenen mavi-beyazlılarda göreve devam eden Başantrenör Ömer Tok; genç ve dinamik bir takım olduklarını, bu sezon oyun sistemini oturtmak için zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
Kaynak: DHA
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