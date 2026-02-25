Altekma, Gebze'yi 3-1'le Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altekma, Gebze'yi 3-1'le Geçti

Altekma, Gebze\'yi 3-1\'le Geçti
25.02.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altekma, Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet sayısını 10'a yükseltti.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman

ALTEKMA: Buculjevic, Lawani, Ewert, Bertuğ, Emir, Cafer, Hüseyin, Boğaçhan, Erhan, Eray

GEBZE BELEDİYESPOR: Furkan, Bahov, Yasin, Gutierrez, Kemal, Tervaportti, Metin, Semih, Franca, Berk, Kaan

SETLER: 22-25, 25-21, 25-17, 25-22

Efeler Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 25-21, 25-17 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a yükselten Altekma, ilk 8 yarışındaki rakibini yenerek önemli bir avantaj elde etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, Gebze'yi 3-1'le Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

20:31
Yok böyle gol 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Altekma, Gebze'yi 3-1'le Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.