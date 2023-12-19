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Altındağ Belediyesi'nin spor yatırımları uluslararası heyet tarafından tam not aldı - Son Dakika
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Altındağ Belediyesi'nin spor yatırımları uluslararası heyet tarafından tam not aldı

Altındağ Belediyesi tarafından yapılan spor yatırımları, Türkiye Ulusal Ajansı davetlisi olan uluslararası heyet tarafından tam not aldı. Belediye Başkanı Asım Balcı, yapılan yatırımların binlerce Altındağlı çocuğun hayatını değiştirdiğini belirtti.

Altındağ Belediyesi\'nin spor yatırımları uluslararası heyet tarafından tam not aldı
19.12.2023 - 12:24,  Güncelleme: 12:28
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Ankara'nın Altındağ Belediyesi tarafından kente kazandırılan spor yatırımları Türkiye Ulusal Ajansı davetlisi olarak gelen uluslararası heyet tarafından tam not aldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yapılan yatırımların hiçbirinin boş olmadığını belirterek, "Bu tesisler sayesinde binlerce Altındağlı çocuğumuzun hayatı değişti" dedi.

Altındağ spor alanında da örnek olmaya devam ediyor. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen ve Slovenya, Ürdün, Azerbaycan, İrlanda, Tunus, Fransa, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, Almanya, Ermenistan, İzlanda, Kosova ve Türkiye'den katılımcıların yer aldığı heyet, spor alanında başarılı projeleri yerinde görmek için Altındağ'ı tercih etti. Altındağ Belediyesi Mete Gazoz Okçuluk Merkezi ve Ulubey Sporcu Fabrikası'nı ziyaret eden uluslararası heyet, buralarda verilen eğitimler ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi aldı.

"Yatırımlar dikkati çekiyor"

Altındağ Belediyesi'nin spor yatırımlarının büyük dikkat çektiğini söyleyen Belediye Başkanı Asım Balcı, yapılan yatırımların hiçbirinin boş olmadığını belirterek, "Bu tesisler sayesinde binlerce Altındağlı çocuğumuzun hayatı değişti, daha binlercesinin de değişime uğramasını bekliyoruz. Açtığımız her bir spor tesisine o kadar büyük ve o kadar sevgi dolu bir ilgiyle yaklaşıldı ki, daha fazla spor tesisi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tesislerden daha fazla çocuğumuz faydalansın istiyoruz. Altındağ'da sporcu potansiyeli çok fazla. Bu spor tesislerinde yetenekli olduğu görülen çocuklarımız yarışmalar için yetiştiriliyor. Altındağ'ın geleceğin şampiyonlarının adresi olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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