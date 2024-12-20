Altınordu, Afyonspor Maçıyla İlk Yarını Noktalıyor - Son Dakika
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Altınordu, Afyonspor Maçıyla İlk Yarını Noktalıyor

Altınordu, Afyonspor Maçıyla İlk Yarını Noktalıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 32 puanla 3'üncü sırada yer alan Altınordu, son sıradaki Afyonspor'la karşılaşarak sezonun ilk yarısını tamamlayacak. Sakat forvet İlkan Sever, devre arasında takıma dönecek.

20.12.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda son sıradaki Afyonspor'la karşılaşarak ilk yarıyı noktalayacak olan 32 puanlı 3'üncü sıradaki Altınordu'da sakatlığı bulunan forvet İlkan Sever'in devre arasında yapılacak Antalya kampında takıma döneceği öğrenildi. U20 Milli Takımı'nda sakatlanan ve ayak bileğinde çatlak tespit edilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu son olarak 10 Kasım'da oynanan Altay derbisinde görev yapmıştı. Son 5 maçta forma giyemeyen İlkan, Afyon deplasmanında da kadroda yer almayacak.

Öte yandan Afyonspor maçının hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüren İzmir ekibinde Teknik Direktör Olcay Şahan, Afyonspor'u mağlup ederek sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatmak istediklerini söyledi. Geçen hafta evlerinde lider Sarıyer'le 1-1 berabere kaldıkları müsabakada oyuncularının çok iyi bir mücadele sergilediğni belirten Şahan, "Taraftarlarımızın da ayağına sağlık. Bizi Sarıyer maçının son düdüğüne kadar desteklediler. Çok güzel bir maç oldu" diye konuştu.

101'İNCİ YAŞ HEYECANI

Cumhuriyet ile yaşıt kulüplerden Altınordu, 101'inci yılını kutlama hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi bu sezon 101'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde genç sporcularıyla, "Mesleğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirecek. Etkinlikler 26 Aralık Perşembe sabahı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreniyle başlayacak. Saat 12.00'de ise Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen 22 futbolcu için İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda ailelerin de katılımıyla tören yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, Afyonspor Maçıyla İlk Yarını Noktalıyor - Son Dakika

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