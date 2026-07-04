Altınordu'da 3 Antrenörle Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altınordu'da 3 Antrenörle Yollar Ayrıldı

Altınordu\'da 3 Antrenörle Yollar Ayrıldı
04.07.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, 2'nci Lig'e katılmama kararı sonrası 3 antrenörüyle yollarını ayırdı.

2'nci Lig'e katılmama kararı alarak şok etkisi yaratan Altınordu'da A takımda görevli olan 3 antrenörle yollar ayrıldı. Kulübün altyapısında görev yaptıktan sonra üst yapıya alınan atletik performans antrenörü Ahmet Çeltikçi, kaleci antrenörü Fırat Tekin Bal ve kuvvet antrenörü Alkın Bal'a veda edildi. Bu üç isim A takımda teknik direktörlük görevine getirilen isimlerin ekibinde yer alıyordu.

ALTYAPI VE SPOR OKULLARI DEVAM

Profesyonel statüde lige katılmama kararı İzmir temsilcisi altyapıda faaliyetlerini sürdürecek. Kırmızı-lacivertli kulüp, Altınordu ismiyle U7'den U14'e kadar, Gümüşordu olarak U8'den U14'e kadar, Bronzordu olarak ise U8'den U15 yaş gruplarına kadar yerel ve akademi liglerinde mücadele verecek. Altınordu, Türkiye genelinde 53 ildeki 201 futbol okulunda 15 bin 582 spor okulu öğrencisine spor eğitimi vermeye de devam edecek. Metin Oktay, Sait Altınordu, İsmet Orhunbilge, Çağlar ve Cengiz Tesisleri olmak üzere 4 tesiste sadece futbol yetiştiriciliği yapılacak.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da 3 Antrenörle Yollar Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Bartın’da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü Bartın'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü
Türkiye’nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürdü Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürdü

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:24:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Altınordu'da 3 Antrenörle Yollar Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.