Altınordu\'da 3 Antrenörle Yollar Ayrıldı

2'nci Lig'e katılmama kararı alarak şok etkisi yaratan Altınordu'da A takımda görevli olan 3 antrenörle yollar ayrıldı. Kulübün altyapısında görev yaptıktan sonra üst yapıya alınan atletik performans antrenörü Ahmet Çeltikçi, kaleci antrenörü Fırat Tekin Bal ve kuvvet antrenörü Alkın Bal'a veda edildi. Bu üç isim A takımda teknik direktörlük görevine getirilen isimlerin ekibinde yer alıyordu.

ALTYAPI VE SPOR OKULLARI DEVAM

Profesyonel statüde lige katılmama kararı İzmir temsilcisi altyapıda faaliyetlerini sürdürecek. Kırmızı-lacivertli kulüp, Altınordu ismiyle U7'den U14'e kadar, Gümüşordu olarak U8'den U14'e kadar, Bronzordu olarak ise U8'den U15 yaş gruplarına kadar yerel ve akademi liglerinde mücadele verecek. Altınordu, Türkiye genelinde 53 ildeki 201 futbol okulunda 15 bin 582 spor okulu öğrencisine spor eğitimi vermeye de devam edecek. Metin Oktay, Sait Altınordu, İsmet Orhunbilge, Çağlar ve Cengiz Tesisleri olmak üzere 4 tesiste sadece futbol yetiştiriciliği yapılacak.